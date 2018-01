Dios, Messi y el Mundial

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri anticipó ayer que viajará a los dos primeros partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia y consideró que "Dios y Messi" definirán si el combinado albiceleste "puede o no ganar" el ansiado certamen, al tiempo que deseó que el conjunto nacional tenga "más suerte" que en la edición 2014, cuando logró el subcampeonato.

"Espero que esta vez tengamos más suerte que en Brasil, pero lo importante es competir. Dios y (el capitán argentino, Lionel) Messi dirán si podemos o no ganar el Mundial", sostuvo el mandatario.

En la declaración conjunta que brindó en el Palacio del Kremlin con su par ruso, Vladimir Putin, el jefe de Estado recibió la invitación formal del anfitrión para presenciar los partidos del equipo de Jorge Sampaoli, que integrará el grupo D junto a Islandia, Croacia y Nigeria.

"Invitamos al presidente Macri a visitar Rusia este verano durante la Copa Mundial, y también esperamos a muchos hinchas argentinos, porque la Selección Argentina es una de las favoritas de la Copa", resaltó Putin.

Ante la invitación, el líder del PRO anticipó que espera poder viajar "tres veces este año a Rusia": "Voy a hacerlo con mi hija Antonia que tiene seis años y quiere venir al Mundial; todos los días me habla de eso". "Voy a venir a los primeros dos partidos de Argentina. Pero después, la tercera vez, espero que sea para la final, que esperemos llegar a esta final y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil", subrayó Macri, quien vivirá su primer Mundial al frente de la Casa Rosada.

Tras afirmar que "lo importante es competir, competir bien", el mandatario señaló que la presencia de hinchas argentinos en los estadios rusos serán "una oportunidad para profundizar el intercambio mutuo entre ambas sociedades".

La Selección Argentina abrirá el grupo D el 16 de junio en Moscú frente a Islandia; cinco días más tarde jugará contra Croacia en Nizhni Nóvgorod; y cerrará esa fase ante Nigeria en San Petersburgo el 26 de ese mes.