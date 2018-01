Caos en cruce de vías por las barreras bajas

Lunes poco después de las 14 hs. en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y las vías del Ferrocarril del Nuevo Central Argentino (NCA) las barreras del cruce ferroviario permanecían bajas mientras se podía escuchar el sonido de las campanitas que advertían sobre la cercanía del tren. La temperatura a esa hora rondaba los 35° mientras el sol no tenía piedad con los conductores de motos, autos o bicicletas que se detenían para esperar el paso de la formación. No había sombra donde evitar el calvario de un día de verano sobre el cemento.Pero siempre están los que no se ponen colorados a la hora de transgredir. Y como siempre los motociclistas marcan el ritmo porque las barreras bajas no evitan que puedan avanzar. Y los ciclistas impacientes tampoco aceptaron perder tiempo con la única retribución de ver pasar ante sus narices una locomotora y 70 vagones que suelen medir más de 600 metros de largo.Lo curioso es que los automóviles también se animaron a avanzar en el paso a nivel mientras en las vías no había ni señales de un tren, que suelen ser muy ruidosos a cientos de metros por el esfuerzo de sus motores y la potente bocina que suele alertar sobre su presencia y generar respeto en las calles.De todos modos, no todos los conductores estaban dispuestos a avanzar. Parecía que los más respetuosos de las normas de tránsito se resistían a incumplir y continuaban esperando. Y como el tránsito también se renueva, quienes llegaban al sector frenaban porque debían hacerlo al observar las barreras bajas... hasta que lentamente comprendían que había un problema.Un ciclista que inicialmente esperó el paso del tren a la sombra del cantero de la avenida Aristóbulo del Valle, hacia el oeste de las vías, se dirigió hasta la construcción del ferrocarril que está a un costado de las vías para comunicar sobre esta irregular situación. La puerta de acceso estaba asegurada con candado, por lo que no había nadie en ese predio mientras comprobaba con una simple mirada hacia el sur y hacia el norte que no había tren. Se dirigió al cruce y dio aviso a quienes esperaban, como un chofer de la empresa de transporte de pasajeros María Tours y también a agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que se habían detenido.Si bien las barreras permanecían bajas, no evitaba el paso de los automóviles en fila india. Una llamada a la Guardia Urbana Rafaelina (a las 14:26 hs.) fue suficiente para comenzar a gestar la solución al desperfecto de las barreras. El organismo municipal se comunicó con la estación ferroviaria de avenida Italia, donde están los controles de la barrera rebelde, y automáticamente solucionaron el problema que causó una gran confusión y cierto caos en el tránsito durante media hora de una calurosa tarde del lunes."Recibimos una llamada anónima a las 14:26 hs., nos pedían si podíamos enviar un inspector de tránsito para ordenar la circulación en el cruce de las vías de avenida Aristóbulo del Valle donde estaban las barreras bajas pero no circulaba el tren. Nos comunicamos con el Nuevo Central Argentino y a los pocos minutos todo se resolvió", explicaron desde la GUR.