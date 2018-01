Lifschitz rechazó los límites en paritarias

El gobernador Miguel Lifschitz, consideró ayer que "no tiene sentido fijar un piso porque las paritarias son libres", con lo que se desmarcó de la meta de inflación del Gobierno nacional y del techo a las discusiones salariales que sugieren distintos integrantes del gabinete nacional.Durante una recorrida por las obras que se ejecutan en la Casa de la Cultura donde funcionará el Ministerio de Innovación y Cultura en la ciudad de Santa Fe, Lifschitz anticipó el escenario que se aproxima en la Provincia: "Para este año las paritarias serán como siempre, son un mecanismo establecido por la ley para una discusión entre el Gobierno y los gremios del sector público. No tiene sentido fijar un piso porque las paritarias son libres. El Gobierno nacional ha querido poner pisos o techos a la inflación, por ejemplo, y la verdad es que la realidad económica demostró que estaba equivocado con los números que manejaban", sostuvo.En febrero, el gobierno provincial deberá convocar a las diferentes mesas paritarias (central, docente, salud, etc) para fijar la política de aumento salarial para el año.Ante una consulta sobre la situación financiera de la Provincia, el gobernador señaló que "es ajustada porque los presupuestos se han ido achicando, por menor recaudación o modificaciones tributarias que introdujo el Gobierno nacional. Entonces, hay que tratar de adaptarse, ajustarse a esas condiciones".En relación al decreto nacional que modifica la paritaria nacional docente, Lifschitz prevé un normal inicio del ciclo lectivo en Santa Fe. "El año pasado tampoco hubo paritaria nacional (con los gremios docentes). No veo una situación de conflicto con los docentes en la Provincia", afirmó ante la prensa santafesina.En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se diferenció del Gobierno nacional al anunciar que la provincia otorgará este año a docentes y estatales un incremento salarial que estará "por encima" del Indice de Precios al Consumidor proyectado en el 15% para el 2018."Vamos a tener un aumento de sueldo por encima de la inflación que está proponiendo (el Gobierno)", dijo el mandatario correntino de Cambiemos al ser consultado sobre el incremento salarial que otorgará por decreto a los trabajadores de la administración pública provincial.Valdés se convirtió así en el primer gobernador en dar señales sobre la pauta salarial, desligada de la meta de inflación a la que el Gobierno nacional quiere que confluyan los acuerdos salariales durante 2018, para bajar las expectativas.