Exportaciones de carne vacuna crecieron 57%

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los envíos al exterior de la carne vacuna registraron un crecimiento del 57% en el 2017, unas 110 mil toneladas en comparación con el acumulado en 2015, informó ayer el Ministerio de Agroindustria. La Argentina, de esta manera, vuelve a estar entre los diez primeros exportadores mundiales de carne vacuna, destacó esa cartera. "Esto se logró partir de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional orientadas a lograr mayor competitividad en las cadenas agroindustriales, como la quita retenciones a la carne y reintegro a las exportaciones", dijo ese Ministerio.En 2015 los envíos al exterior de carne vacuna fueron de 198.687 toneladas equivalentes res con hueso, en cambio, en 2017 fueron de 308.638, 110 mil más, lo que marca un aumento del 57% en volumen, y un ingreso de divisas total al país de 1.284 millones de dólares."Las cifras positivas que estamos viendo en diferentes indicadores agroindustriales, dan cuenta de la capacidad que tenemos como país para crecer si se acompaña al sector con políticas claras y de incentivo", señaló el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere. Agregó que "las exportaciones son las puertas al mundo, generando empleo, mayor productividad e inversiones para todos".Dentro de los cortes que mayor aumento de ventas externas tuvieron en 2017 se encuentran: el asado (74,5%) y cortes del cuarto delantero (63,9%).El principal consumidor de carne congelada sin hueso es China, y la Unión Europea se constituye como el mayor mercado del producto enfriado de alto valor, para Argentina.Se espera que con la pronta firma del Protocolo Sanitario para carne enfriada y con hueso, recientemente acordado, se diversifiquen las exportaciones hacia China. Durante 2017 se incrementaron las colocaciones de Cortes Hilton y de la Cuota 481 en Europa.El crecimiento de las ventas en el exterior se dio en el marco de la implementación de una agenda de trabajo público-privado, que se evalúa bimestralmente con el presidente Mauricio Macri, cuando se reúne con la Mesa de las Carnes y que está centrada en el ordenamiento de la cadena y la ganancia de nuevos mercados. La reunión, además, apunta a la simplificación de trámites y su consecuente ahorro a lo largo de la cadena.En tanto, el crecimiento de las exportaciones no fue en desmedro del consumo interno: durante 2015, los argentinos consumieron 59,4 kg per cápita, mientras en 2017, 58,55 kg por lo que se mantuvo prácticamente al mismo nivel el consumo de carne por habitante.VOLUMEN MAS ALTODE PRODUCCIONLa producción de carne vacuna aumentó 7,5% en 2017, con 2,84 millones de toneladas, el volumen más alto en ocho años, según estadísticas del Ministerio de Agroindustria difundidas ayer. La faena también creció 7,5% y las hembras representaron el 43% del total, cuando en 2016 habían llegado al 41%.El dato expresa por un lado menor interés en la reposición, pero sobre todo que falta superficie para albergar a más vientres, ya que muchos campos que se hicieron ganaderos deberían volver a la actividad productiva.Respecto de la producción, hay que remontarse al 2009 para encontrar un registro superior, en realidad se trató de un índice mucho más alto. Aquel año la liquidación del stock por la sequía y las restricciones al comercio de hacienda y de exportaciones de carne vacuna impulsaron la faena y en consecuencia llegó a las 3,4 millones de toneladas, una mal recuerdo para los productores.En 2017, la producción de carne creció y lo hizo en igual proporción que la faena, eso da cuenta de que no mejoró el peso por res faenada que sigue en los 225 kilos, como hace tantos años. Consideran que debería ser el desafío de la cadena, lograr mejorar el peso promedio, llevar los animales a kilajes más altos, que el productor agregue valor a la inversión de compra y así toda la cadena mejorará sus niveles de productividad.El análisis del especialista Ignacio Iriarte para La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) sostiene que oferta ganadera y tipo de cambio son las dos variables a seguir durante 2018.