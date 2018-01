Se lanzó el Volkswagen Polo hatchback

La nueva generación del Volkswagen Polo se puso a la venta en la Argentina. Luego de una primera etapa de preventa agotada, el hatchback compacto llega de Brasil en seis versiones. Todas tienen el mismo motor naftero 1.6 litros de 110 CV, con transmisión manual de cinco marchas o automática Tiptronic de seis.Las opciones disponibles son: Trendline Manual ($ 336.214), Trendline Automático ($ 352.302), Comfortline Manual ($ 375.788), Comfortline Plus Automático ($ 400.690), Highline Manual ($ 429.256) y Highline Automático ($ 450.706).Desarrollado en San Pablo a partir de la plataforma MQB-A0, el Polo brasileño no es exactamente igual al que se comercializa en Europa: para su comercialización en el Mercosur se plantearon cambios de diseño exterior, motorización y equipamiento.La versión sedán de este modelo se llama Virtus y se pondrá a la venta en la Argentina en marzo. Tendrá la misma mecánica y, posiblemente, la misma configuración de gama y equipamiento. Sus precios se confirmarán al momento del lanzamiento. Reemplazará al actual Polo Indio (tricuerpo).Trendline: control de estabilidad, asistente de ascenso y descenso, cuatro airbags, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, cierre central con comando a distancia, dirección eléctrica, butaca del conductor regulable en altura, equipo de audio con pantalla de 6,5 pulgadas, llantas de acero de 15" (neumáticos 185/65).Comfortline: agrega volante regulable en altura y profundidad, respaldo del asiento trasero rebatible en mitades, sensor de estacionamiento, espejos eléctricos, faros antiniebla con función "cornering" y llantas de aleación de 15".Comfort Plus: todo lo anterior más caja automática con levas al volante, llantas de aleación de 16" y volante revestido en cuero.Highline: tablero digital Active Info Display (instrumental 100% digital), radio con pantalla de 8", GPS, cámara de marcha atrás, climatizador automático, guantera refrigerada, control de velocidad crucero, sensor crepuscular, sensor de lluvia y butaca del acompañante totalmente plegable.