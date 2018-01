Cuando Primeros auxilios y RCP son fundamentales para salvar una vida

BUENOS AIRES, 23 (especial de NA, por Leonardo Coscia). - Las vacaciones son un momento para ser disfrutado por grandes y chicos, aunque no están exentos de situaciones no esperadas o contratiempos, por lo que anticiparse a esos hechos y estar preparado para actuar se vuelve fundamental para transitar esos días como un verdadero descanso y con tranquilidad.Ante un incidente o emergencia doméstica, los primeros auxilios permiten la intervención justa y a tiempo de las personas que nos rodean, y tratar muchas situaciones que de lo contrario se complicarían, aunque la atención del paro cardíaco es sin duda una de las más desafiantes.Fabián Gelpi, instructor de la Fundación Cardiológica Argentina, dvirtió que "alguien que no responde cuando se la mueve y no respira con normalidad necesita reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera inmediata".En ese sentido, Gelpi señaló que "esta maniobra llevada a cabo en los primeros minutos por cualquiera que se encuentre en el lugar permite duplicar o triplicar la oportunidad de que sobreviva"."Es importante saber que las personas que sufren un paro cardíaco fuera del ámbito de un hospital tienen escasas chances de sobrevivir; las estadísticas nos muestran tasas de supervivencia de tan solo el 5 al 10%", indicó el instructor.El especialista explicó que, como toda habilidad, "entrenarse en RCP y poner en práctica la maniobra mejorará el desempeño y permitirá que dos sencillas acciones, como llamar a la ambulancia y comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho, sean realizadas de modo efectivo y brinden, ni más ni menos, la posibilidad de sobrevivir a alguien que de otro modo no podría"."La RCP solo con las manos (es decir, sin ventilaciones) puede aplicarse a adolescentes y adultos si uno es testigo del paro cardíaco súbito. Sin embargo, la RCP por sí sola no logrará que el corazón vuelva a su ritmo normal. Para ello existen los desfibriladores externos automáticos (DEA), que son dispositivos capaces de devolver el ritmo normal del corazón a través de una descarga eléctrica especial. Este procedimiento se denomina desfibrilación e idealmente debe ser administrado dentro de los 3 minutos de producido el paro cardíaco", añadió el experto.Los DEA son dispositivos inteligentes que se activan solamente cuando reconocen la arritmia y guían a quien lo utiliza por medio de señales auditivas y visuales.De esta manera, cualquier persona con un simple entrenamiento puede operarlos con seguridad.Entonces, el accionar de quienes se encuentren con la víctima de un paro cardíaco y la colocación del DEA antes de la llegada de la ambulancia son medidas que la ciencia ha probado como imprescindibles para garantizar la supervivencia de una persona.Por eso, es muy importante que todos nosotros nos encontremos entrenados en RCP y manejo del DEA, y que estos dispositivos se encuentren disponibles de modo que se pueda acceder a ellos rápidamente."Lugares con gran tránsito de personas como balnearios, aeropuertos, terminales de ómnibus, centros comerciales, cines, teatros, estadios deportivos, y tantos otros, deben contar con DEA a la vista, señalizados y personas entrenadas en su uso. El desarrollo de programas de acceso público a la desfibrilación en estos lugares aumenta significativamente las posibilidades de sobrevivir ante un ataque cardíaco", manifestó el especialista.La Fundación Cardiológica Argentina llama a estos programas Area de Cardio-RESCATE (RESpuesta CArdíaca TEmprana)" que cuentan con una larga trayectoria y pueden ser implementados por empresas e instituciones públicas o privadas interesadas en desarrollar este tipo de iniciativas."Si una persona (adolescente o adulto) cae frente a nosotros y no responde ni respira tenemos que pedir auxilio al número de emergencias local y comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue a ambulancia. Suena simple, ¿verdad?Por todo esto, siempre recomendamos que al menos una persona de la familia haya tomado un curso de primeros auxilios y RCP. Esto permitirá atender con seguridad este tipo de situaciones. Tan solo unas horas del día brindarán un conocimiento para toda la vida, y la Fundación Cardiológica Argentina ofrece estos cursos durante todo el año", concluyó.