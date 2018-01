En la entrevista al nuevo coordinador del Nodo Rafaela de la Región 2, Fernando Muriel, publicada en la edición dominical de este Diario se cometió un error en la primera línea de un recuadro titulado "¿Socialista o peronista?", en la que decía "Yo tengo mi origen como militante político en el socialismo, al cual reivindico y me siento parte". Lo correcto era "tengo mi origen como militante político en el vecinalismo, al cual reivindico y me siento parte", por lo que se aclara el concepto y pedimos disculpas.La Agencia Rafaela de la EPE interrumpirá hoy el suministro de energía eléctrica en el horario de 6:00 a 8:00 hs. en la zona urbana de la localidad de Ramona con el objetivo de efectuar tareas de mantenimiento en línea aérea de media tensión de 33.000 Voltios. La empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado a la vez que aclaró que los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo.El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la comercialización en todo el territorio de la Argentina y solicitó no consumir los productos alimenticios “Harina texturizada de soja desgrasada” y “Harina texturizada de soja desgrasada-rebozador de soja para preparar milanesas”, ambos marca “Ceral Nutrición Diet”, ya que no cumplen con la legislación alimentaria vigente.