Vacunan contra la Fiebre amarilla

En reciente informe de prensa la Municipalidad local informó que en el Centro de Salud Nº 3 “Débora Ferrandini”, ubicado en barrio Colón, está aplicándose la vacuna contra la fiebre amarilla. Dirigirse al Vacunatorio del mismo, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00, para registrarse en una lista donde los encargados los citarán a la brevedad luego de completar grupos de 10 personas (necesarios por cada frasco de vacuna).Ante la situación epidemiológica planteada en los últimos días, y con el fin de optimizar el uso de los recursos, se considera de suma importancia recordar que el litoral de Santa Catarina (epicentro en Florianópolis), al igual que el litoral de Recife (hasta Fortaleza) no son áreas de riesgo en la actualidad. Por lo tanto no es necesario indicar la vacuna a quienes viajen a dichos destinos.Brasil no exige el certificado de vacunación para ingresar al país pero recomienda vacunarse cuando se viaje a zona de riesgo.Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo la capital Brasilia), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantis.Estado de Bahía: municipios del Sur y SO del Estado: Alcobaça; Belmonte; Canavieiras; Caravelas; Ilhéus; Itacare; Mucuri; Nova Viçosa; Porto Seguro; Prado; Santa Cruz Cabralia; Una; Urusuca; Almadina; Anage; Arataca; Barra do Chosa; Barro Preto; Belo Campo; Buerarema; Caatiba; Camacan; Candido Sales; Coaraci; CondeUba; Cordeiros; Encruzilhada; Eunapolis; Firmino Alves; Floresta Azul; Guaratinga; Ibicarai; Ibicui; Ibirapua; Itabela; Itabuna; Itagimirim; Itaju do Colonia; Itajuipe; Itamaraju; Itambe; Itanhem; Itape; Itapebi; Itapetinga; Itapitanga; Itarantim; Itororo; Jucurusu; Jussari; Lajedao; Macarani; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Nova Canaa; Pau Brasil; Praia do Forte; Piripa; Planalto; Posoes; Potiragua; Ribeirao do Largo; Santa Cruz da Vitoria; Santa Luzia; São Jose da Vitoria; Salvador, Teixeira de Freitas; Tremedal; Vereda; Vitoria da Conquista.Estado de Espíritu Santo: todo el territorio.Estado de Rio de Janeiro: con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla en los siguientes municipios del norte, fronterizos con los Estados de Minas Gerais y Espíritu Santo: Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso Moreira; Italva; Itaperuna; Laje do Muriae. Miracema; Natividade; Porciuncula; Santo Antonio de Padua; São Fidelis; São Jose de Uba; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoa; São João da Barra; Búzios. Se incluye la ciudad de Río de Janeiro.Estado de São Pablo: todo el territorio.Cataratas del Iguazú.Zona costera del Estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos).Estado de Paraná (incluyendo Curitiba).Noreste de Brasil (estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y zona centro y Norte de Piauí). Estados que incluyen las zonas costeras de Recife y Maceio.La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados (Aedes Aegypti). El virus es endémico en las zonas tropicales de Africa y América Latina.Una vez contraído, y pasado el período de incubación que se estima de tres a seis días, la infección puede cursar una o dos fases. La primera, aguda, suele causar fiebre, mialgias con dolor de espalda intenso, cefaleas, escalofríos, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. Posteriormente, la mayoría de los pacientes mejoran y los síntomas desaparecen en tres o cuatro días. Sin embargo, el 15 por ciento de los pacientes entran, a las 24 horas de la remisión inicial, en una segunda fase, más tóxica. Vuelve la fiebre elevada y se ven afectados diferentes sistemas orgánicos. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días, y los demás se recuperan sin lesiones orgánicas importantes. Esta enfermedad no tiene tratamiento médico sino tratamiento de sostén.La vacuna es la medida preventiva más importante contra la enfermedad; es segura, accesible y muy eficaz. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. Aquellos que se hayan vacunado en años previos no necesitan revacunarse.Debe brindarse a partir de los nueve meses de edad y como mínimo 10 días antes de viajar que es el tiempo que tarda en hacer efecto.No pueden aplicársela: embarazadas, menores de seis meses, personas con alguna condición de inmunosupresión o con tumores en actividad, o con tratamientos con altas dosis de corticoides, pacientes trasplantados o que tengan alergia severa al huevo.Cada persona que va a viajar debería hacer una consulta con un especialista para evaluar el riesgo-beneficio de la aplicación de la vacuna. En cuanto a los mayores de 60 años, no se recomienda la vacuna contra la Fiebre Amarilla, pero debe ser evaluado por el médico de cabecera que considerará el riesgo-beneficio de la aplicación.Mina Gerais es el estado de Brasil más afectado por esta enfermedad, en las últimas semanas han sido registrados 22 casos confirmados con 15 muertes y 46 sospechas aún bajo investigación.Es importante recordar además que el mosquito que transmite la fiebre amarilla (Aedes Aegypti) es el mismo que transmite dengue, zika y chicungunya por lo cual no debemos bajar la guardia en cuanto a estas enfermedades y recordar el uso de repelentes, ropa mangas largas con colores claros y uniformes y mosquiteros en el lugar de hospedaje.