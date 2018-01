Djokovic se despidió en octavos de final

MELBOURNE, 23 (AFP-NA). - El serbio Novak Djokovic fue eliminado en octavos del Abierto de Australia por el surcoreano Chung Hyeon, de 21 años y 58º de la ATP, en tres sets; 7-6 (7/4), 7-5 y 7-6 (7/3), este lunes en Melbourne. El antiguo número 1 mundial, seis veces ganador del primer grande del año, cayó hasta la 14ª posición mundial debido a que pasó los últimos seis meses de 2017 fuera de las pistas por una lesión en el codo.El Abierto de Australia fue su regreso al primer plano. Chung jugará por las semifinales con otra de las revelaciones del torneo, el estadounidense Tennys Sandgren (97º), que batió al austriaco Dominic Thiem, quinto favorito, en cinco mangas; 6-2, 4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (7/9) y 6-3."Es un sueño hecho realidad, en el tie break del tercero, me dije, de todas maneras tendré opciones después. Podía haber jugado dos horas más... ¡Soy más joven que Novak!", señaló Chung ante las risas de los espectadores de la Rod Laver Arena.Chung es el primer surcoreano que alcanza los cuartos de final de un torneo del Grand Slam. Djokovic, de 30 años, fue dominado desde el fondo de la pista (24 puntos desde la línea por 39) por un adversario capaz de jugar muy cerca del cuadro y que podía golpear la bola en carrera. La calidad de sus piernas fue otra de las claves ante un veterano que llegaba al máximo nivel tras una larga ausencia, evidenciando la falta de rodaje al estirar en varios lances y no ser capaz de golpear al máximo de su potencia.Chung, reconocible por sus grandes gafas blancas, ganó hace unos meses en Milán la Next Gen ATP Finals, una especie de Masters para la generación que debe tomar el relevo del Big Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray). Fue su primer título de la ATP.CUADRO FEMENINOEn categoría femenina la a rumana Simona Halep, número 1 mundial, dominó a la japonesa Naomi Osaka (N. 72), 6-3 y 6-2, y se enfrentará en cuartos a la checa Karolina Pliskova (N.6), que batió a su compatriota Barbora Strycova (N.24). La rumana, que busca conseguir su primer título de Grand Slam, no sufrió para vencer en solo 1h y 19 min de juego.En el último partido del día, Pliskova remontó ante su compatriota Strycova; 6-7 (5/7), 6-3 y 6-2. La tenista de 25 años alcanza los cuartos en Melbourne por segundo año consecutivo. Además jugarán también en cuartos la alemana Angelique Kerber (N.21), ganadora en Australia en 2016, que batió a la taiwanesa Su-Wei Hsieh (4-6, 7-5 y 6-2), y la estadounidense Madison Keys (N.17), que venció a la francesa Caroline Garcia (N.8), 6-3 y 6-2.