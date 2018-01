Valentino Rossi apunta a correr el Dakar y Le Mans

Valentino Rossi volvió a hablar sobre lo que piensa hacer una vez que deje MotoGP. El italiano desliza su intención de disputar el Dakar y la prueba de resistencia por excelencia, las 24 Horas de Le Mans."Uno de los objetivos que tengo es disputar el Dakar, pero es difícil, porque uno debe estar muy bien preparado", dice sobre la posibilidad de competir en ese Rally."De todas formas, lo que tengo claro es que lo haría en coche, porque en moto es muy peligroso", asegura.Lo que sí admite es su intención de competir en Le Mans. "Mi prioridad es disputar las 24 Horas de Le Mans, me siento mucho mejor en el asfalto", reconoce.También habló sobre la posibilidad que tuvo de pasarse de las motos a la Fórmula 1. "Creo que tomé la decisión correcta. Me quedé en MotoGP en la temporada 2006 y gané dos títulos. Así que no lo lamento. Me gusta la F1 y en un momento evalué esa posibilidad, pero recuerdo estar en el avión de vuelta de hacer unas pruebas y llegar a la conclusión de que no estaba preparado".