Leandro Mercado probará en Jerez

En su décima temporada en el orden internacional, Leandro Mercado afrontará un nuevo desafío en el Campeonato Mundial de Superbike, al iniciar este año probando nuevamente con la Kawasaki ZX-10RR del Orelac Racing Team, al cual se integró a fines de 2017.Tras pasar unas semanas en su ciudad natal, el piloto de Jesús María viajó hacia el sur de España para asistir a los test que realizará con el equipo ibérico en el circuito de Jerez de la Frontera, durante mañana y el jueves.Si bien estuvo rodeado de sus afectos, Mercado no descuidó su preparación física para afrontar la temporada de Superbike. "Aquí en Córdoba estoy con mi familia y con amigos -algo que me falta en el resto del año- y esto sirve para cargar las pilas. Los entrenamientos los hacemos en base a un plan que coordinamos con Augusto Freytes y que sabemos que funcionan muy bien", señaló.Con respecto a realizar esa preparación en su provincia, y no en Europa, el "Tati" aseguró: "Prefiero entrenar durante el verano en Argentina. En Europa hace frío y no me gusta hacerlo bajo esta condición".Al referirse sobre la exigencia para tener una base sólida en su ejercitación, destacó: "Son exigentes. No al límite, pero en la exigencia se va buscando el límite. Un poco más cada vez, alargando la duración de estar al límite, pero manteniendo la situación bajo control. Hay que entender que no se acelera con el manillar solamente".