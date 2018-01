En octubre de 2015 una nota titulada "Código Procesal Penal: 'aumenta la puerta giratoria de los delincuentes'" y publicada en este espacio online, tuvo que ver con declaraciones de Miguel Salazar, máximo dirigente de Utrapol, uno de los dos organismos que en la Provincia manifiestan defender derechos de los policías. Y en diciembre del pasado año memoramos que a partir de febrero de 2014 en la provincia de Santa Fe rige un nuevo Código Procesal Penal, y que a la luz de determinaciones de la Justicia buena cantidad de rafaelinos mostraba su preocupación. Pasó el tiempo, y el pensamiento de gran parte de la comunidad no varía. Y seguirá asi si no se modifica el CPP que ampara a los delincuentes.

Haber comprobadoque en los últimos tiempos la Policía detuvo a importante cantidad de malvivientes que cuentan abultados antecedentes, y que días después cometieron otros delitos tras haber obtenido la libertad emanada de la Justicia, genera malestar y preocupación.

"PUERTA GIRATORIA"

Porque vuelve a la superficie aquello de "la puerta giratoria de los delincuentes" trayendo a la memoria que "cada día la Policía aumenta el número de detenidos por la comisión de delitos, sin embargo dura más el procedimiento en si, que el lapso que los imputados están detenidos"; que "el trabajo policial cae en sacos rotos y la gente sufre cada día más. El delito común -por llamarlo de alguna manera- lamentablemente se ha naturalizado tal el caso de arrebatos, entraderas, hurtos. Es el que más lastima en la sociedad, porque en mayoría son violentos"; y que "al quitarle (a la víctima) una cartera, un celular o simplemente una billetera con pocos pesos, se puede dejar a una persona lesionada gravemente. Y no hay posibilidades de contrarrestarlo con un Código de procedimientos armado a la medida para el delincuente", de acuerdo a la opinión de un expolicía hoy devenido en gremialista.

El mismo que sostiene que "el sistema del proceso penal no trae soluciones a las víctimas, sino más preocupación por cuanto la aplicación del mismo por parte de los fiscales no deja otra resolución que otorgarles la libertad en solo unas horas"; y que "debe haber una nueva discusión en este sentido a nivel político, ya que no podemos quedarnos en el discurso de siempre: que las cuestiones sociales, que requiere de todas las patas del Estado, etc. Y deben actuar, como sea, quienes tienen la responsabilidad política ya sea legislando o ejecutando".

TRABAJO POLICIAL

También de una de las notas se rescata que la mayoría de los rafaelinos están en total acuerdo con lo descripto anteriormente, habiendo comentado un vecino que "a un familiar le robaron hace unos días, y doy fe del buen trabajo que hicieron los policías tras haber sido radicada la denuncia. Detuvieron al ladrón y recuperaron lo robado. Pero a las pocas horas el tipo andaba por la calle, haciéndole 'pito catalán' (burlándose) a quienes lo habían capturado".

NECESIDAD DE UN CAMBIO

Finalmente, se insiste en la necesidad de que, tal lo señalado por un lector y publicado por este espacio online oportunamente sobre aplicación del nuevo Código Procesal penal, "debería existir una nueva discusión política a fin de modificar algunos de los artículos, en pos de brindar soluciones concretas en cuestiones que hacen a la seguridad. Toda ley es perfectible, aunque parece que en nuestra Provincia buena parte de los legisladores no lo tienen en cuenta".