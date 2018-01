Nuestra vida en el campo

Terminadas las clases toda la familia se trasladaba a la chacra, ubicada en lo que es hoy el Parque Industrial, a muy pocos kilómetros de la ciudad. Lo que es hoy la Ruta 34 pasaba por delante de la casa, pero no había tránsito alguno. Podíamos recorrer el camino con toda tranquilidad, montados en el Petiso, un caballo viejo y casi inservible que nos cedía nuestro padre para que aprendiéramos a andar a caballo. Este “matungo” (1) nunca tenía descanso. En los días de vacaciones, de mañana o de tarde, siempre estaba cargando a algunos de nosotros para enseñarnos a cabalgar. Podíamos ir hasta la esquina del Cuadrado (2) y no más allá.La casa era muy amplia con varias habitaciones y rejas en todas las ventanas. No necesitábamos ventiladores porque el aire fresco de las noches en pleno campo, nos refrescaba gratuitamente. En la parte de atrás, residía el mediero con su numerosa familia. Recuerdo su apellido a pesar de los años transcurridos. Se llamaba Galimberti y era el responsable de todas las actividades que se desarrollaban allí: debía cuidar la hacienda, los cultivos, las cosechas, etc. Era un hombre laborioso y de total confianza.Por la mañana temprano llegaban a la casa los tachos de leche recién ordeñada. Mi abuela Constancia (madre de mi madre) se encargaba de retirar la nata y de inmediato se ponía a batirla hasta obtener una manteca exquisita que devorábamos con el desayuno. Nunca olvido el sabor de esa manteca!! Por la tarde, mis hermanas se ponían sus trajes de baño y se zambullían en el tanque australiano con agua fresca mientras yo las contemplaba desde la orilla, porque dada mi corta estatura y edad no podía hacer lo mismo.A veces, llegaban mangas de langostas que devoraban todo a su paso. No quedaban árboles con hojas y hasta sin corteza por la voracidad de estos insectos. El cielo se oscurecía con las mangas de millones de langostas. No había forma de combatirlas. Años después empezaron a aparecer los matafuegos y verdaderas campañas para extinguirlas, pero mientras tanto los pobres chacareros veían frustradas las esperanzas de una buena cosecha.A un costado de la casa estaba un monte que a veces era prestado para que algunos amigos hicieran un picnic. Allí Hugo, mi hermano menor, se ejercitaba con la honda queriendo matar pajaritos, cosa que habitualmente no lograba. Nuestra vida era placentera y alegre. Al atardecer nos sentábamos en el frente de la casa y en algunas ocasiones recibíamos visitas de amigos de la ciudad. Teníamos una vitrola que funcionaba a cuerda y que hacíamos andar para animar a nuestros invitados.En ese tiempo empezaba a funcionar el INTA y así conocimos a algunos ingenieros que empezaban a trabajar en la institución. Solíamos -para divertirnos- hacer cosas insólitas como esta que muestra la fotografía: montarnos todos en la tranquera nada más que para reírnos, diversiones que a través del tiempo transcurrido hoy resultan totalmente insólitas. Recorriendo estos recuerdos pienso si habríamos sido más felices con un celular, con la televisión, Facebook, etc.etc. pero al comparar sostengo que además cuántas otras cosas nos habríamos perdido, esas cosas pequeñas, sin sentido, insignificantes pero que te marcan una condición y un estilo para toda la vida.(1) Matungo caballo viejo e inservible. Mataburro Lunfardo. Vaccaro, María R. Buenos Aires, Agüero Torres, 1976, pág. 89.(2) Cuadrado es la medida agraria de 1.000 metros de lado, muy empleada en el campo para explicar distancias.