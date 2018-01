Primera semana de Muriel al frente del Nodo

Tras ser oficialmente anunciado como el nuevo Coordinador del Nodo 2 Región, Fernando Muriel comenzó una intensa semana de trabajo, donde trató de establecer los primeros vínculos al frente de la entidad.

El exsecretario de Gobierno de la gestión municipal del intendente de la ciudad, Luis Castellano, regresó a la política luego de dos años de ausencia, para reemplazar a Pablo Pinotti como coordinador del Nodo.

Rápidamente mantuvo encuentros con el diputado Omar Martínez, que también estuvo al frente de ese cargo, y en Casa de Gobierno con el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, para repasar el temario y conocer aún más las necesidades de todos los pueblos que tendrá a su cargo, en cuanto a las gestiones.

"Lo que me planteó el Gobernador el 26 de diciembre fue estar muy cerca de las instituciones de toda la región y tratar de escuchar y llevar las experiencias y todo lo que se pueda reunir para poder cumplir con aquellos pedidos y en la medida en la que el gobierno provincial lo pueda hacer, adelantarnos para poder trabajar", dijo Muriel al respecto.

El abogado, que acaba de cumplir 52 años, es hijo de Rodolfo Muriel (ex intendente de la ciudad de Rafaela). Fue dirigente del Club Ben Hur, fue ex presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol. Muchas actividades que le sirvieron para entrenar la gestión y el trabajo en conjunto, como ya lo comenzó a hacer en el Nodo: "yo creo que el Nodo forma parte de todo un proceso. Cuando el Nodo se instaló en la ciudad había muchas dudas para aquellos que no conocíamos. Yo por ejemplo no participaba de la actividad política en ese momento, y existían esas dudas que hacían referencia a qué se iba a dedicar. El tiempo fue construyendo una realidad que hoy implica prestaciones de algunos servicios de parte del Estado provincial y un acercamiento a lo que se apunta, que es la regionalización", destacó en Radio ADN.

En cuanto a la facilitación de los trabajos y los servicios, Muriel dijo que esta semana se movilizaron mucho los trámites, y que esto sirve para acortar caminos: "muchas veces el estadio provincial queda lejos para todos y de esta manera está lo más cerca posible. El Nodo tiene una potencialidad más grande de la que aún tiene, pero evidentemente esa construcción que se fue dando a partir del 2008 hace de que hoy esté instalado y tenga algunas cuestiones interesantes en las cuales trabajar", explicó.

En cuanto a su futuro, a lo que se viene y también saber si este cargo será un trampolín para crecer dentro de la política, el funcionario destacó que "el tiempo dirá en qué lugar me ubica y si yo realmente tengo las intenciones de establecer algún tipo de participación de ese estilo, cosa que nunca la he tenido, a pesar de tener posibilidades. En más de una vez tuve la chance de ser candidato de una lista y nunca lo acepté. El tiempo dirá en qué lugar me ubica, tengo 52 años, uno crece y busca que la gente joven tenga más posibilidades que uno. Hoy me encuentro tomando conocimiento a todas las cuestiones que hacen al funcionamiento del Nodo, como así también de un territorio bastante complejo y disímil. No lo conozco en su integridad y estoy tratando de poner de mí para conocerlo más", concluyó.