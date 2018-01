LOS ANGELES, 22 (AFP-NA). - La comedia negra "Tres anuncios por un crimen" encabeza la carrera por los premios del sindicato de actores de Estados Unidos -los SAG Awards-, que se entregan este domingo y sirven de barómetro de cara al Oscar.La cinta de Martin McDonagh, sobre una madre que busca vengar la violación y el asesinato de su hija, parte al frente con cuatro nominaciones: mejor elenco, mejor actriz (Frances McDormand) y mejor actor de reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell).La película es favorita en los pronósticos del sitio especializado Gold Derby."Tres anuncios" fue la película más galardonada en los Globos de Oro, un premio que aunque prestigioso no sirve de referencia para el Oscar, mientras que los miembros del sindicato de actores representan unos 1.200 de los aproximadamente 6.000 votantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.La comedia romántica "Por eso lo llaman amor" -"La gran enfermedad del amor" en España-, la sátira racial "¡Huye!" - "Déjame salir"-, la cinta sobre una adolescente entrando en la adultez "Lady Bird" y el drama sobre la lucha de derechos civiles "Mudbound" también aspiran al premio de mejor elenco, el más prestigioso de la noche.La aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro "La forma del agua", un romance fantástico ambientado en la década de 1960, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro, con siete, pero solo recibió dos para los SAG.Del lado de la televisión, tres series quedaron empatadas a la cabeza con cuatro candidaturas cada una: el drama de HBO "Big Little Lies", el thriller de ciencia ficción "Stranger Things" y la comedia "Glow", estas dos últimas de Netflix y también nominadas por su equipo de dobles.En la categoría de mejor actor, la revelación Timothée Chalamet, de 21 años y padre francés, está nominado por "Llámame por tu nombre".Compite contra James Franco ("The Disaster Artist") -salpicado recientemente por el escándalo sexual de Hollywood-, Daniel Kaluuya ("¡Huye!"), Gary Oldman ("Darkest Hour") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").Para la mejor actriz, junto a McDormand compiten Judi Dench ("Victoria & Abdul"), Sally Hawkins ("La forma del agua"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Saoirse Ronan ("Lady Bird").Los Oscars se celebran el 4 de marzo en momentos en que Hollywood está envuelto en el peor escándalo de acoso y abuso sexual de su historia.Las denuncias, que van del acoso a la violación, han provocado el hundimiento de las carreras de poderosas figuras de la industria: el magnate del cine Harvey Weinstein, los actores Kevin Spacey, Jeffrey Tambor y Louis C.K. y el cineasta Brett Ratner.Y en un momento en que Hollywood está en plena introspección sobre su cultura sexista, los organizadores del SAG prometieron una noche bajo el "poder de las mujeres" y en honor a los movimientos Times Up y #MeToo contra los abusos en la industria.La actriz Kristen Bell será la animadora de la ceremonia y los premios serán entregados por sus colegas Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyongo y Emma Stone.