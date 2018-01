Nadal frenó a Schwartzman

MELBOURNE, 22 (AFP-NA) - El español Rafael Nadal (cabeza de serie N.1) se clasificó este domingo para los cuartos de final del Abierto de tenis de Australia al derrotar al argentino Diego Schwartzman (N.24) en cuatro sets; 6-3, 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3. En cuartos, Nadal se enfrentará al croata Marin Cilic (N.6) que en octavos venció al español Pablo Carreño (N.10); 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/0) y 7-6 (7/3).

Nadal tuvo que emplearse a fondo durante casi cuatro horas para deshacerse del argentino, que mide 1,70 metros, por lo cual es el tenista más bajo de los 100 primeros de la clasificación ATP. "Es un excelente jugador en todos los aspectos. Hoy sacaba muy bien, lo que no ocurre siempre. Fue una gran batalla", declaró Nadal. El campeón español, que a fines de 2017 tuvo una lesión en una rodilla, dijo que había soportado bien las 3 horas y 51 minutos. "Estoy un poco cansado por supuesto, pero me siento bien. Pude batallar hasta el final de mi primer gran partido del año", declaró Nadal. "Es bueno para la confianza saber que puedo jugar durante cuatro horas con gran intensidad", agregó Nadal.

Algunos punto fueron espectaculares, con un argentino muy combativo que practica un estilo similar al de Nadal. Schwartzman, que saltó al primer plano al llegar a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en septiembre, logró 12 aces.

Fue un partido difícil para el español que tuvo que salvar 15 puntos de break para imponerse y marcó menos puntos ganadores que su adversario (58 contra 46).



SIGUE DIMITROV

En el último partido del día, que enfrentó a dos tenistas que aspiraban a terminar con la racha de Nadal y Roger Federer, ganadores de los últimos cuatro Grand Slam, el búlgaro Grigor Dimitrov, tercer jugador mundial, batió al australiano Nick Kyrgios (17º) en cuatro sets; 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6 y 7-6 (7/4). Los 36 saques directos que consiguió Kyrgios no fueron suficiente para la estrella local ante un Dimitrov que demostró más serenidad y capacidad de batalla. Ahora jugará por un puesto en semifinales contra el británico Kyle Edmund (49º). Antes Edmund, gran sorpresa en cuartos, venció al italiano Andreas Seppi; 6-7 (4/7), 7-5, 6-2 y 6-3.