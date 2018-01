El Mundial empezó para Sampaoli

Una de las premisas del técnico albiceleste en la previa de la Copa del Mundo, apunta a explotar de la manera más ágil posible, los meses que restan antes del debut el 16 de junio. Los jugadores que se desempeñan en Europa (la gran mayoría del plantel), ya no volverán a nuestro país, excepto que se confirme la realización de un partido despedida en La Bombonera para el mes de mayo, y este dato, obligó a diseñar una estrategia pro activa que lo acerque mucho más a un grupo, que por las circunstancias varias veces analizadas desde este espacio, se tornó algo indiferente con los conductores, en virtud de los frecuentes cambios que la AFA les impuso en los últimos años.

Se puede inferir con un margen de error variable según las características de los personajes en cuestión, que la influencia de los entrenadores en los seleccionados va perdiendo valor en los aspectos tácticos y los acrecienta en campos en los que se desempeña con certeza la psicología; cualidades como la empatía, la comunicación y la apertura mental, definen mucho mejor en estos tiempos a los buenos jefes de grupo que al resto que se ha quedado sumido en un perfil más dogmático.

Sampaoli y sus colaboradores se han embarcado en ese desafío, saben que, las directivas para delinear un modelo en el campo de juego que atienda la identidad que buscan, es casi improbable y por lo tanto, hacerles llegar un mensaje de afecto, acaso acorte caminos y resuelva el dilema siempre vigente sobre las aspiraciones y lo posible, cuando se deben tomar las decisiones finales.

En esta primera parte del año, el casildense junto con Sebastián Becaccece y Jorge Desio, visitaron a la mayoría de los jugadores que serán citados para el mundial y a otros que tiene chances de integrar el grupo de los 23, una política que ratifica lo antes mencionado y que procura posicionarlos mucho más cerca de quienes tendrán que ejecutar esa intangible partitura, a la hora de la verdad.



El entrenador estuvo en el campo de entrenamiento de Manchester City, donde la selección hará base para el amistoso del 23 de marzo ante Italia.

El majestuoso Etihad Campus del Manchester City, que conecta las instalaciones de entrenamiento y la sede del club inglés con su moderno estadio, fueron recorridas por Jorge Sampaoli, su ayudante de campo, Sebastián Beccacece, y el preparador físico, Jorge Desio. El técnico de la selección, que estuvo de gira por Europa desde el 2 de enero, tuvo una jornada llena de charlas que desbordaron fútbol, siempre con el Mundial de Rusia entre ceja y ceja. Josep Guardiola, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi recibieron al DT con los brazos abiertos en el entrenamiento del líder de la Premier League.

Luego de juntarse con Louis Van Gaal y con José Mourinho, Sampaoli tuvo una reunión cara a cara con quien para muchos es considerado el mejor entrenador del mundo: Pep Guardiola. El encuentro tuvo un aliciente, ya que coincidió con el cumpleaños 47 del ex multicampeón con Barcelona. Según se filtró, ambos técnicos dialogaron cerca de una hora. Compartieron vivencias de su pasión por la pelota número cinco, intercambiaron conceptos del juego, debatieron ideas y el casildense abrió bien los oídos cuando Guardiola habló sobre el manejo de los ánimos de un plantel.

El aspecto anímico resultó un factor clave en la Argentina en los últimos años. Las finales perdidas en el Mundial de Brasil 2014 y en las Copas América de 2015 y 2016, sumadas a las críticas feroces de un sector del periodismo y de la sociedad, hundieron al equipo en un pozo que casi lo deja sin ir a Rusia. Lionel Messi despertó a tiempo y metió al combinado albiceleste en la cita mundialista de este año. Justamente sobre el crack rosarino charlaron bastante y los elogios para Leo partieron desde ambos lados, como no podía ser de otra manera.

Los técnicos argentinos, además de ver el entrenamiento del equipo de Manchester, fueron invitados a compartir el almuerzo con el plantel en el campus que será el búnker de la selección para el amistoso que el 23 de marzo disputará con Italia en el estadio del City (y el 27 jugará con España en el Wanda Metropolitano de Madrid). Y luego sí, llegaron las reuniones individuales con Agüero y Otamendi.

El Kun, máximo goleador de la historia del cuadro celeste, se preocupó por mantener cómodo al técnico y a sus ayudantes en todo momento. Se sabe, el ex Independiente es una ficha puesta para la lista definitiva de 23 jugadores que irán al Mundial. Sampaoli aún debe resolver quién será el otro nueve. De hecho, próximamente se juntará en Italia con Gonzalo Higuaín y con Mauro Icardi, los candidatos.

Después de fijar conceptos, transmitir ideas y tantear el semblante de Agüero, el Zurdo hizo lo mismo con Otamendi, uno de los hombres de la selección con mayor actividad en lo que va de la temporada. El defensor surgido en Vélez es un caudillo de la defensa celeste y blanca y también cuenta con su lugar asegurado en la Copa del Mundo.

Sampaoli, de vuelta en nuestro país, seguirá reuniendo información, no solo de los potenciales convocados, sino también de los rivales con los que se medirá Argentina en la fase de grupo; esa carrera de 100 metros que de superarla con un buen registro, lo puede dejar perfilado como un candidato real para meterse en las finales o de lo contrario, prolongar ese manto de desconfianza que perdura, mas allá de los buenos deseos.



