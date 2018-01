El colombiano Gaviria en la primera etapa

SAN JUAN, 22 (NA). - El ciclista colombiano Fernando Gaviria se impuso ayer en la primera etapa de la 36ª edición de la Vuelta a San Juan, que unió la capital provincial con la ciudad de Pocito y que estuvo marcada por los problemas que varios competidores y miembros de la organización tuvieron por una masiva intoxicación. De hecho, entre los afectados estuvo el italiano Vincenzo Nibali, uno de los ciclistas más prestigiosos del mundo y líder del equipo Bahrain, que no pudo largar por lo que parece ser un virus que le provocó fiebre y vómitos. Al igual que el italiano, otros corredores así como asistentes y periodistas también sufrieron los mismos problemas en la previa de la primera etapa, que se corrió de horario para evitar el intenso calor. Y en ese contexto, el ciclista antioqueño, miembro del equipo Quick Step, logró el triunfo en un apretado embalaje en la llegada a Pocito tras 148 kilómetros de carrera.Gaviria, ganador en dos ocasiones del Tour de San Luis, volvió a demostrar lo bien que le sienta el suelo argentino y esta vez ganó con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 23 segundos. Después de la segunda meta sprint se escaparon seis corredores, liderados por el argentino Adrián Richeze, pero el pelotón les dio alcance a falta de 19 kilómetros para la meta. Luego lo intentaron otros sprinters, pero también fueron neutralizados rápidamente.El pelotón se mantuvo unido hasta muy cerca de la meta, y en el sprint Gaviria se impuso por margen mínimo, secundado por Nicola Bonifacio (Bahrain Merida) y Matteo Pelucchi (Bora Hansgrohe). Este es el sexto triunfo del colombiano en suelo argentino tras imponerse en dos etapas en la Vuelta a San Luis en 2015, una más en 2016 y el año pasado en San Juan ganó dos más."El plan ha sido ese desde el principio, cambió la forma de correr pero conseguimos el resultado que queríamos. No se sintió demasiado el calor, pero el problema es que tuvimos que correr en la tarde, que no estamos acostumbrados", explicó en declaraciones a la televisación oficial de la competencia.La segunda etapa, de 149,9 kilómetros, se disputará este lunes con salida y llegada en Peri Lago Punta Negra.1) Fernando Gaviria (COL) 3h15m23s, 2) Niccolo Bonifazio (ITA) m.t., 3) Mateo Pelucchi (ITA) m.t., 4) Giácomo Nizzolo (ITA) m.t., 5) Manuel Belletti (ITA) m.t., 6) Mauro Richeze (ARG) m.t., 7) Héctor Lucero (ARG) m.t., 8) Alexander Riabushenko (BLR) m.t., 9) Maximiliano Richeze (ARG) m.t. y 10) Manuel Peñalver (ESP) m.t.