"Un esfuerzo grande por sostener a Triaca"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente del Bloque Justicialista de diputados, Pablo Kosiner, advirtió ayer que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "le va a ser difícil ponerse a negociar con los gremios para pedirle un esfuerzo y luchar contra el trabajo en negro cuando su actitud ha sido otra", y consideró que "el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por sostenerlo"."Una de las propuestas que le hizo este gobierno a los argentinos era subir la vara de lucha contra la corrupción y a la ética con la administración publica, y se hace dificultoso como el gobierno salió a defender al ministro Triaca", planteó el diputado peronista en declaraciones a Radio 10.De esta forma, Kosiner se pronunció sobre el escándalo que envuelve a Triaca por presuntamente haber mantenido de empleada a una mujer en situación informal."El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por sostenerlo. Triaca le va a ser difícil ponerse a negociar con los gremios para pedirle un esfuerzo y luchar contra el trabajo en negro cuando su actitud ha sido otra", evaluó el jefe del Bloque Justicialista.Consultado sobre el "mega DNU" que firmó el presidente Mauricio Macri, Kosiner dijo que ve eso "con mucha preocupación" y que el Gobierno "perdió la oportunidad de discutir"."La mayoría de nuestros compañeros no están de acuerdo con el DNU. Me parece que la reacción la ha generado el gobierno, no la oposición. El gobierno se equivocó con el DNU durante los primeros días de enero. Creo que ya lo tenían armado desde hace un tiempo", finalizó.