Castro: “vamos a llegar bien”

En la segunda prueba amistosa de pretemporada, Atlético sumó el sábado en Rosario 70’ más de fútbol formal ante un elenco alternativo de Newell’s. Más allá de lo anecdótico del resultado (2 a 2), la Crema realizó un interesante partido. Y uno de los puntos más altos fue el volante Nicolás Castro, un jugador distinto, importante para el equipo y que debe recuperar Lucas Bovaglio para la segunda parte de la B Nacional que se pondrá en marcha en un par de semanas, donde los rafaelinos defenderán la punta en su visita a Guillermo Brown.Luego del encuentro en el predio de Bella Vista, el jugador albiceleste dialogó con los medios locales, donde comentó en el inicio de la charla que “hicimos un buen primer tiempo, donde jugamos bien y generamos varias situaciones de gol. Después, en la segunda parte, nos quedamos, bajamos un poco el ritmo, tuvimos desatenciones y nos convirtieron. Eso lo tenemos que mejorar y minimizar mucho para no sufrirlo durante el torneo. Pero estamos bien y esperemos llegar de la mejor manera al partido con Guillermo Brown y poder tener un buen semestre”.Posteriormente, de cara a lo que se viene, resaltó que “hay que concretar las situaciones que tenemos, tratar de convertirlas y no sufrir tanto cuando defendemos. Tenemos que ser un equipo más compacto, porque en el segundo tiempo, quedamos muy partidos, sobre todo en el mediocampo, y sufrimos en las contras. Hay que reafirmar todo lo bueno que se está haciendo”.Por último, a 2 semanas para el redebut en la PBN, seguro que “arrancamos con un equipo bastante duro, que hace las cosas bien de local. Obviamente, es bueno que aún haya tiempo de trabajo para ir puliendo más cosas. Pero también está esa ansiedad de querer arrancar lo antes posible. Creo que estamos por buen camino, hay que tener confianza y ojalá podamos llegar bien al partido en Puerto Madryn”.Tras haber tenido descanso el domingo, este lunes Atlético retomará los trabajos y pondrá en marcha la cuarta semana de pretemporada. Tras los amistoso ante Patronato y Newell’s como visitantes, el conjunto rafaelino realizará este miércoles por la mañana el tercer ensayo en el predio del autódromo ante Libertad de Sunchales, en lo que podría significar la última prueba previa el reinicio de la PBN.Leandro Díaz, ex jugador de Atlético, tenía todo acordado para jugar en Newell´s, pero se metió otro equipo de la Superliga, le ofreció más dinero y se llevó al delantero. El futbolista, que tenía el pase en su poder después de jugar en Veracruz de México, jugará finalmente en Atlético Tucumán, club del que es hincha. Díaz ya estuvo en el Decano en 2014 y la dirigencia tucumana, al enterarse que estaba a disposición, cerró rápidamente su llegada.