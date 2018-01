"Salió a contestar Castellano, no Ambort"

Parece que la polémica por la licitación para alquiler de maquinarias en la Municipalidad sigue dando que hablar. Luego que el concejal del PRO, Hugo Menossi publicara en su cuenta de Facebook el pedido de informe que iban a realizar desde el espacio para saber más detalles del pedido de licitación y la respuesta, fuerte, directa del Secretario de Obras, Luis Ambort, las cosas se irían a calmar.Pero el propio Menossi volvió a recoger el guante y cargó no sólo contra el propio Ambort, sino que también lo hizo contra el intendente de la ciudad, Luis Castellano, a quien le atribuye la respuesta: "No tengo nada con los funcionarios. Acá Ambort sale a hablar de parte del Intendente. Acá el tema es una metodología que lleva adelante el Intendente y yo no puedo manifestarme de acuerdo a esta forma o manera de hacer las cosas. El que lidera es Castellano y los funcionarios trabajan en su equipo, pero el que lleva adelante y lleva la última decisión en este decreto es el Intendente", dijo Menossi y agregó: "de mi parte no hubo ningún chispazo. Yo estoy contando a través de las Redes que presentamos un pedido de informes. No emití ningún juicio de valor, no dije que alguien actuaba de mala fe, como han dicho de mí. No dije que estaban trabajando mal, que estaban haciendo las cosas de manera inadecuada. Nosotros hacemos preguntas y queremos respuestas por escrito. Analizarlo y después sí emitir un juicio de valor de cómo nosotros lo haríamos. Y si hay dudas, ir a la justicia", expresó.Recordemos que Ambort dijo que no le quedaban dudas de la mala intención "que tiene el concejal Menossi con respecto a esto, tratando de confundir a la ciudadanía", y lo culpó de “generar preocupación, en un momento en el que no sobra el trabajo, sobre las posibilidades de las empresas y sus trabajadores, que van a poder beneficiarse con esta licitación”.En diálogo con Radio ADN, FM 97.9, el referente de Cambiemos dijo que "o el Intendente se olvidó que fue concejal, o bien le molesta que le presentemos pedidos de informes. Yo tuve oportunidades de hablar con el Secretario Ambort y he hablado en términos totalmente distintos. Yo lo que hice en las Redes Sociales fue mostrar lo que habíamos presentado en el Concejo Municipal. En primer lugar se dice que yo tendría que presentar a través de Presidencia o Jefatura de Gabinete cuando en realidad un pedido de informe se presenta por mesa de entrada en el Concejo Municipal, como corresponde. Eso es lo que hice, sólo que eso lo publico antes de presentarlo, cosa que generó más revuelo", dijo.QUIERE TODO POR ESCRITOMenossi destacó además que "no se utilizarán las mismas herramientas o maquinarias para ambos casos, y por eso se arma una gran licitación por más de que después me expliquen que se puede ir punto por punto, me gustaría que se hubiesen armado licitaciones de acuerdo a las actividades que se iban a realizar con el alquiler de esas maquinarias", explicó y agregó: "Nosotros hablamos muchas veces con los funcionarios pero no en temas tan importantes en donde cómo yo hago para controlar, para saber si aquí se está alquilando maquinaria si tal vez se podrían comprar de acuerdo al uso. Yo entiendo que si vos en la actividad privada, y entiendo que en la pública debe ser idéntico, usás algo durante mucho tiempo, muchas veces, lo terminás comprando. Y si lo usás poco, lo alquilás. En este caso yo quiero saber eso, ya que tal vez dentro de esos 23 millones hay alguna herramienta o maquinaria que es costosa y que se usa poco, y por eso hay que alquilarla. Pero después estamos hablando de alquiler de camiones, y si yo a esos camiones los voy a usar todo el año, durante mucho tiempo, me parece que estoy pagando un dinero de manera innecesaria. Eso es lo que queremos evaluar con este pedido de informes. Queremos todo por escrito, no puedo bajar y preguntarle al Secretario y tomar nota de todo lo que me diga. Yo necesito hacer una evaluación de lo que estamos haciendo con los recursos públicos. Si se contrata porque es amigo, porque me queda cómodo o por lo que sea, te puedo asegurar que un montón de personas quisieran ser proveedores de esa manera. Yo quiero analizar y esa información me la tienen que dar por escrito".Más adelante en la charla, volvió a cargar sobre lo mismo, y especificó que "Ambort sale a hablar producto de que el Intendente y su equipo le dijeron que salga a contestar. Pero es la palabra de Castellano. Con Ambort hablamos y me dijo que pase por la Secretaría. No quiero que me expliquen, lo quiero por escrito y saber cómo se llega al número. Yo no sabía de sus declaraciones cuando hablamos frente a frente. Hablamos en el ascensor de la Municipalidad. Y yo en ese momento no sabía que me había tratado de una persona de mala fe. Cara a cara no me lo dijo", contó casi en la intimidad."Cuando yo veo el pliego y veo que se piden ciertas especificaciones técnicas de las maquinarias, que van a ser utilizadas durante 200 días, 6 horas... ¿cómo armaron lo de los 23 millones? ¿Quién le pone el valor a la hora de trabajo? ¿Cómo se arma el valor de la hora? Esa información a mí me la tienen que dar y eso debe estar por escrito. Tendríamos que armar licitaciones punto por punto para decir que queremos hacer tal trabajo, que alquilamos para hacer tal trabajo... Yo no sé cuánto vale la hora del camión o de un topador. Mi rol como concejal es controlar, y yo no puedo controlar si me dicen que hacen una licitación por 23 millones y no tengo el valor de una hora, el punto por punto, porque a ese número se llegó de alguna manera", concluyó el referente del PRO.