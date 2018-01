Designaron a Ballina en el área de Medio Ambiente

El intendente, Luis Castellano, resolvió mantener en su equipo de colaboradores de gabinete a Sebastián Ballina, quien hasta diciembre se desempeñó como subsecretario de Deportes, según se desprende del Decreto N° 46.512 del pasado 3 de enero que lleva la firma del titular del Ejecutivo y del secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López.Tras las elecciones del año pasado en las que el oficialismo quedó muy lejos de los candidatos de Cambiemos en lo que hace a la cosecha de votos, el propio Castellano inició un proceso de renovación parcial de la primera línea de sus funcionarios. Pero en realidad no hubo demasiados alejamientos sino más bien enroques, ya que en definitiva Jerónimo Rubino (dejó Educación para volver a la Dirección de una escuela de enseñanza secundaria) y Juan Porta (se despidió de la Subsecretaría de Movilidad Urbana para continuar como personal de planta de la Secretaría de Servicios Públicos) fueron los únicos que abandonaron el gabinete.Ballina, si bien fue reemplazado por Leonardo Crossetti en Deportes, fue designado en la Dirección de Medio ambiente."Para optimizar la labor diaria de la citada dependencia es necesario designar un funcionario que tendrá a su cargo la ejecución de tareas tales como: controlar y supervisar el funcionamiento de las actividades, propiciar la comunicación y el trabajo en conjunto; establecer contactos con otros organismos que puedan brindar apoyo, articular propuestas en conjunto con las diferentes áreas del municipio que impliquen acciones de trabajo coordinado, tendientes a resolver los problemas que se presenten", sostiene en los considerandos el decreto sin demasiadas pistas de la función delegada a Ballina.Y a pesar de que desde el entorno de Castellano se anunció a fines del año pasado que otros colaboradores concluirían su vínculo como personal de gabinete, aún permanecen en el mismo, como el caso de Mario Rossini y Edelmiro Fassi (en otros tiempos fueron funcionarios de primer nivel), ya que en el Boletín Oficial no figura su desvinculación (como el caso de Rubino)."El gabinete es una nube gris en la que no se puede ver demasiado qué es lo que hay en su interior", dijeron desde la oposición esta semana. Incluso, desde ciertos sectores del oficialismo deslizaron cierto descontento con las decisiones. "No se va casi nadie", puntualizaron.En el caso de Fassi, cumplía funciones como coordinador en el Area de Finanzas en reemplazo del titular, Gustavo Fino, quien se encontraba desde el año pasado con licencia sin goce de sueldo. Al respecto, a principios de este mes mediante la Resolución N° 12.513 se otorgó una "licencia por cargo político" con una duración de 6 meses a Fino, quien se desempeñará como "auxiliar de bloque" en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Pero la función en Finanzas ya no es responsabilidad ni de Fino ni de Fassi, ya que desde el 12 de diciembre está bajo la órbita del contador Horacio Moscardo, quien también se incorporó como personal de gabinete por decisión del Intendente.