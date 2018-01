Pablo Novara logró hacer realidad su sueño de llegar a la meta en Córdoba

Pablo Novara confesó, antes de su segunda experiencia en la competencia más exigente del calendario de deporte motor en todo el planeta, que su objetivo era "finalizar el Rally Dakar 2018 y hacer realidad el sueño de conseguir la medalla más preciada".Ayer pudo alcanzar la meta en Córdoba, luego de recorrer casi 9.000 kilómetros por caminos de Perú, Bolivia y Argentina con un Can Am del Mazzucco Team en la categoría Quads.Bauer y Sigel, su lugar en el mundo, hoy disfruta con legítimo orgullo de una actuación consagratoria de su representante, que le otorgó trascendencia a una población que estuvo pendiente de su labor a lo largo de dos semanas intensas.Pablo, ganador en la edición 2016 del Desafío Ruta 40 y campeón argentino de Cross Country en esa misma temporada, logró ahora un resultado que supera aquella conquista, al terminar en el Dakar 2018, el más duro desde que la emblemática carrera desembarcó en Sudamérica.Lo reiteró, en la previa, en cada oportunidad que fue entrevistado. "Estoy mejor preparado que el año pasado, tanto en lo físico como en lo psicológico; esos aspectos son fundamentales para asumir un desafío extremo y trataré de aplicarlos a lo largo de las dos semanas de competencias".También había señalado que "las primeras etapas, en Perú, serán muy difíciles, porque la arena requiere de una concentración plena y de una navegación sin errores; será un filtro muy importante en el inicio mismo de la carrera y las condiciones serán extremas; será importante llevar adelante una correcta estrategia para llegar entero físicamente a la segunda semana".Así terminaron los argentinos en la general del Rally Dakar 2018:2º Kevin Benavides (Honda) a 16m53s; 18º Diego Duplessis (Honda) a 4h32m39s; 40º Alberto Ontiveros (Honda) a 12h52m20s; 51º Juan Rojo (KTM) a 19h39m16s; 56º Fernando Hernández (KTM) a 21h22m03s; 62º Mauricio Gómez (Yamaha) a 23h23m39s; 73º Sebastián Urquía (KTM) a 37h09m38s y 78º Leandro Bertone (KTM) a 45h57m13s.2º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 1h38m52s; 3º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 2h08m14s; 10º Giuliano Giordana (Yamaha) a 9h18m25s; 14º Daniel Mazzucco (Can Am) a 12h35m12s; 17º Daniel Domaszewski (Honda) a 16h27m24s; 18º Carlos Verza (Yamaha) a 20h01m45s; 19º Martín Sarquiz (Can Am) a 24h09m04s; 20º Pablo Novara (Can Am) a 25h19m53s; 25º Carlos Joffre (Yamaha) a 46h45m15s; 27º Alejandro Fantoni (Can Am) a 47h59m22s; 28º Marcos López (Can Am) a 52h44m03s; 29º Manuel Andújar (Yamaha) a 55h39m04s y 30º Pablo Bustamante (Can Am) a 55h57m41s.9º Sebastián Halpern (Toyota) a 9h08m10s; 10º Lucio Alvarez (Toyota) a 9h18m46s; 11º Alejandro Yacopini (Toyota) a 12h39m15s; 20º Orlando Terranova (Mini) a 18h54m01s; 23º Martín Maldonado (Prototipo) a 23h53m15s; 26ºJosé Blangino (Rastrojero) a 34h02m17s; 39º Roberto Naivirt (Toyota) a 94h18m15s y 40º Omar Gándara (Prototipo) a 178h29m30s.6º Leonel Larraudi (Can Am) a 132h20m12.