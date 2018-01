Otra prueba positiva de Atlético

. - Con la mente puesta en el debut oficial 2018, que se producirá el 4 de febrero en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, en el inicio de la segunda parte de la Primera B Nacional, el puntero Atlético de Rafaela continuó sumando este sábado más rodaje y ritmo futbolístico. Al igual que lo acontecido el miércoles en Paraná ante Patronato, ayer la Crema volvió a realizar otro interesante ensayo futbolístico ante un elenco alternativo de Newell’s en el predio de Bella Vista, donde la entidad leprosa entrena en Rosario con vistas a la reanudación de la Superliga que se producirá el próximo fin de semana.Tras 70’ de fútbol, divididos en 2 tiempos de 35’, en líneas generales la formación de Lucas Bovaglio volvió a mostrar una buena imagen futbolística ante los suplentes de NOB que terminaron siendo una buena medida para ver cómo están parado el elenco de nuestra ciudad de cara al futuro. Más allá del resultado final (2 a 2), Atlético generó varias chances de gol y mereció la victoria, pero pagó caro sus errores a la hora de definir y algunas desatenciones en la última línea que deberán corregirse en estas dos semanas que restan de pretemporada para llegar en buenas condiciones al encuentro ante los patagónicos, donde defenderá la punta en un encuentro que se presume será muy complicado. Para rescatar, las buenas producciones de Nicolás Castro, que de a poco parece recuperar su nivel, siendo que es una pieza importante en la estructura del equipo. Mientras que en la parte ofensiva, Mauro Albertengo fue otro de los puntos altos en la visita, llegando a opciones de gol muy claras que no las supo capitalizar como para que el resultado hubiese sido otro. Otro dato positivo es que fue de la partida el experimentado Jorge Velásquez, quien el viernes había entrenado de manera diferenciada a raíz de una sobrecarga.Por el lado del local, el entrenador rojinegro Juan Manuel Llop, ex DT de la Crema, les dio descanso a los titulares que vencieron el jueves pasado a Banfield en Santa Fe, por lo que armó un mix alternativo con algunos jugadores que evaluará de cara al debut ante Arsenal. El único de los habituales titulares fue el atacante Joaquín Torres, que estuvo acompañado en el mediocampo por los -conocidos- debutantes Hernán Bernardello y Denis Rodríguez, además del juvenil Jerónimo Cacciabue.Casi desde el arranque del partido, un ex leproso como Nicolás Castro facturó en el arco de Temperini, con un gran remate a los 12 minutos de la primera parte que sirvió para establecer la justa diferencia en el marcador, ya que la Crema había arrancado mejor. En el segundo tiempo y tras buscar en reiteradas ocasiones, la alegría llegó cerca del cierre y en dos minutos consecutivos. En el primer contragolpe, Torres (24’) conectó un centro rasante para la igualdad ante Rafaela. Instantes después en otra similar acción, un desborde y posterior centro de Tevez sirvió para que Opazo (26’) la toque ante la salida del arquero y establezca la vuelta en el marcador en favor del conjunto rosarino.Sin embargo, también de manera repentina el trámite quedaría parejo una vez más, cuando el ingresado Mauro Marconatto (29’) capturó una pelota boyando en el área y efectuó un fuerte remate para el 2-2 final en Bella Vista.Los once del Chocho fueron con Nicolás Temperini; Facundo Nadalín, Alan Luque, Stéfano Callegari y Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue, Hernán Bernardello, Denis Rodríguez y Joaquín Torres; Mauricio Tevez y Daniel Opazo. Para el segundo tiempo ingresaron Manenti, Sordo, Barra y Bravo por Huguenet, Rotondi, Elías y Mansilla.En tanto que el equipo visitante formó con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stefano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Demattei; Lucas Pittinari (Enzo Gaggi), Emiliano Romero y Jorge Velázquez (Angelo Martino); Alexis Nicolás Castro (Mauro Marconatto); Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.A segundo turno, los suplentes de Atlético también finalizaron igualados. Esta vez fue 1 a 1, con gol de Maxi Casa en el primer tiempo para la visita y de Barra para el dueño de casa en la parte complementaria. Aquí la Crema formó con Tagliamonte; Carniello, Olivera, Ortega y Ferrero; Gaggi, Soloa, Martino y Marconatto; Bustos y Casas. Luego ingresaron Copetti, Valdivia, Gandín, Pezzini y Quiroz.Tras el amistoso de ayer, Atlético tendrá descanso este domingo y retomará los trabajos el lunes, ya dándole inicio a la cuarta semana de pretemporada. El próximo miércoles por la mañana, en el predio del autódromo, los de Bovaglio se medirán en el tercer amistoso ante Libertad de Sunchales, que se está preparando para la segunda parte del Federal A. Este podría ser el último ensayo, aunque la próxima semana existiría la posibilidad de jugar un cuarto si es que surge algún rival de la zona (podría ser Unión de Sunchales).