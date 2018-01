Se anuncian grandes conciertos

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Varios artistas visitarán Argentina en los próximos meses y entre las personalidades destacadas de la música se encuentran los legendarios Rod Stewart y Phil Collins.En una selección realizada por StubHub -plataforma de compraventa de entradas propiedad de eBay-, se indicó que Stewart, quien cuenta con 50 años de carrera y ventas superiores a los 100 millones de discos, se presentará el viernes 16 de febrero en el Estadio GEBA donde repasará sus éxitos.Otro de los imperdibles en los primeros meses del año es James Blunt, uno de los máximos exponentes de la música británica del último tiempo que estará el sábado 24 de febrero en el estadio Luna Park mientras que también tocará en Córdoba y Corrientes.En tanto, marzo es el mes de Lollapalooza (16, 17 y 18 de marzo) y como destacados del line up se encuentran Foo Fighters + Queens of The Stone Age, Pearl Jam, The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey, Liam Gallagher, entre otros muchos artistas.También en marzo visitará Argentina Katy Perry, quien estará el domingo 11 en el Club Ciudad de Buenos Aires, mientras que el martes 20 Phil Collins se presentará en el Campo de Polo y el sábado 24 Depeche Mode tocará en el estadio Unico de La Plata con su gira Global Spirit Tour.En mayo estará Harry Styles, el ex integrante de One Direction lanzó su carrera solista en 2017 y planea llevar su música por todo el mundo durante 2018.