Compactan 286 vehículos

La Secretaría de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela informa que, en la primera semana de marzo, se compactarán 283 motos y 3 autos. Esta decisión es parte de “una política pública para mejorar el tránsito en nuestra ciudad”, explicó el titular del área, Eduardo López. Esto se llevará a cabo a través de un convenio del Programa Nacional de Compactación.

“Este convenio es una asociación tripartita entre el programa nacional, el Municipio y una organización civil no gubernamental, en este caso Defensa Civil, que ya viene trabajando con el Estado local desde el año pasado en el tema de la seguridad vial”, explicó el funcionario.

Además, dijo que “es un proceso que se complementa con las políticas preventivas. Todos son vehículos que no reúnen condiciones estructurales para ser devueltos a la circulación. Esto también nos permite tener espacio para seguir trabajando con los controles. Estamos tranquilos porque estos vehículos que no reunían las condiciones estructurales y no tenían papeles, no van a volver a circular en las calles de Rafaela. Son vehículos que de ninguna manera podrían estar volviendo a la circulación por carecer de lo mínimo y necesario para circular, como la documentación y condiciones físicas que no están aptos para circular”.

Asimismo, explicó que “lo producido por la compactación se destina a una organización gubernamental, en este caso, Defensa Civil, con el objetivo de promover el involucramiento de las organizaciones en las problemáticas de la ciudad.

Por su parte, Hugo Cossa, presidente de Defensa Civil, agradeció “a la Municipalidad por hacernos esta convocatoria para volver a trabajar en un tema al que uno le va sumando esfuerzos pero siempre concluye en lo mismo: pedirle a la comunidad que colabore con todo este trabajo para reducir este flagelo que son los accidentes de tránsito”.

“Si la comunidad no colabora, podemos trabajar toda la vida pero siempre nos va a faltar esa pata que es muy importante. Nosotros como organización consideramos que es una punta muy importante retirar estas motos de la calle. Es una medida definitiva donde todos estos vehículos totalmente fuera de lo que es legal, van a tener un fin de su vida útil”, agregó.

"Ese esfuerzo que hace el Municipio en tratar de sumar este tipo de instituciones como la nuestra es importante porque nos sentimos apoyados y de que todo el esfuerzo que estamos haciendo cae en un lugar que es útil para la comunidad. Son muchas las acciones en las que Defensa Civil colabora con el Municipio. En estos momentos estamos en el control vehicular con las escuelas y en el centro de la ciudad colaborando con los inspectores”, cerró Cossa.