Muriel y Garrappa defienden su proyecto sobre lavacoches

El Bloque de Concejales Justicialistas de Rafaela, integrado por Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, ratificaron ayer su propuesta para crear un registro de Lavacoches y una Comisión de Seguimiento para controlar su funcionamiento, la cual se encuentra en discusión en el cuerpo legislativo.En un documento divulgado ayer, los ediles oficialistas manifestaron que "en los últimos días pudimos leer diferentes declaraciones respecto del proyecto de ordenanza presentado por nuestro bloque sobre la regularización de la actividad de lavacoches en nuestra ciudad, pero entendiendo que las mismas malinterpretan y generan confusión con el espíritu de la normativa propuesta creemos necesario aclarar algunas cuestiones".Muriel y Garrappa -que esta semana sufrieron el alejamiento de su bloque de Silvio Bonafede- consideraron que "nuestra propuesta busca ordenar la actividad que realizan los lavacoches en el Microcentro de la ciudad, conformando un Registro de quienes realizan la actividad, identificándolos con una credencial y controlando la actividad con una Comisión de Seguimiento conformada por instituciones públicas y privadas de la ciudad"."Nos parece importante aclarar que no se trata de una actividad ilegal ya que no está explícitamente prohibida en la ordenanza de uso del espacio público. Sí es una actividad informal: porque no cumple con las condiciones necesarias para su ejercicio, no cuentan con una autorización para lavar autos, no tributan por el uso del espacio público, ni por la actividad económica que realizan. Y es una actividad legítima: porque hay una demanda que hace uso del servicio, que hay que tener en cuenta y también hay que escuchar", subrayaron los ediles alineados con el intendente, Luis Castellano.En tal sentido, Muriel y Garrappa admiten que "desde hace tiempo en la ciudad este tema genera debates, polémicas, encuentros y desencuentros, por eso decidimos presentar este proyecto, que no es más que una humilde herramienta, perfectible, modificable, con base y sustento en el trabajo realizado durante los últimos años, y que por diversos motivos no lograron avanzar"."Desde un primer momento apostamos al diálogo y al consenso, pidiendo al Presidente del Concejo que se convoque a los diferentes actores e instituciones, para recabar miradas, opiniones, sugerencias y alternativas. Pusimos una propuesta sobre la mesa de discusión, la única que tiene hoy la ciudad y estamos generando los encuentros para enriquecer el debate y hacer parte a todos los actores", enfatiza el documento.El bloque de concejales del PJ rechazó la posibilidad de que "los lavacoches ejerzan su actividad dentro del marco de la economía formal y en ese sentido el monotributo social aparece como una alternativa, tenemos que pensar programas que permitan que se capaciten, que accedan a mejores herramientas de trabajo, y esto también se podría incluir a los lavaderos"."Con este proyecto buscamos regular obligaciones y establecer sanciones, queremos que cuiden y mantengan limpios sus lugares de trabajo, queremos que trabajen en un marco de convivencia ciudadana y, si se presentan conflictos, que exista un marco de solución institucional, con control social por parte de la Comisión de Seguimiento", enfatiza el documento."Esto requiere de un fuerte y sostenido acompañamiento de las áreas sociales del municipio, y un profundo control por parte de los organismos que tienen esa responsabilidad: control público, la GUR, la policía y las demás fuerzas de seguridad. Estos también son actores que vamos a estar llamando al Concejo para saber su opinión", añade."Por todos estos motivos, seguimos confiando que el Concejo es el ámbito representativo e institucional en donde se deben presentar las propuestas y debatirlas responsablemente para encontrar alternativas factibles a las problemáticas de nuestra ciudad", concluye.