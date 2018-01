San Lorenzo ante Gimnasia

SALTA, 20 (NA) - San Lorenzo buscará hoy regresar a la victoria en el Torneo de Verano 2018 cuando se enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido que se disputará en la provincia de Salta. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22.10 en el estadio Padre Martearena de la mencionada provincia norteña, será controlado por el árbitro Federico Beligoy e irá televisado en directo por TNT Sports.

El elenco del Bajo Flores viene de perder ante Huracán en el clásico mientras que previamente venció a Argentinos Juniors y a Defensa y Justicia y, si bien el entrenador Claudio Biaggio aún no confirmó el equipo, se estima que apostaría por los titulares. El técnico aguardará por la recuperación del arquero Nicolás Navarro y del defensor Paulo Díaz, quienes padecen sendas sobrecargas musculares, y en caso de que no lleguen en buenas condiciones, en sus lugares jugarían Sebastián Torrico y Víctor Salazar, respectivamente.

En Gimnasia, Sava pondrá a los mismos once que vencieron a Atlético Tucumán.

Las siguientes son las probables formaciones: San Lorenzo: Nicolás Navarro o Sebastián Torrico; Paulo Díaz o Víctor Salazar, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Juan Mercier, Emanuel Maciel, Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Gimnasia (LP): Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Omar Alderete, Nicolás Colazo; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo, Brahian Alemán; Nicolás Dibble, Franco Niell y Facundo Pereyra. DT: Facundo Sava.