Sensaciones y sentimientos

“Mi amor entero es de mi novia Popotito.../ y cuando va a las fiestas la llevo a bailar/ sus piernas flacas se parecen quebrar/…es tan delgada que me hace pensar/ que entre la lluvia no se va a mojar/…con Popotito me voy a casar/ de allí en adelante la voy a alimentar”.Popotito es posiblemente el rock and roll en castellano más emblemático, acompañado por Rock de la cárcel (“el 48 dijo: 33/ óyeme mi cuate vamos a bailar”) La Plaga y Confidente de secundaria, entre otros de igual popularidad. Todos ellos tuvieron un éxito fulgurante en los años felices, en la década del 50 y parte de los 60.Los Teen Tops fue un conjunto mexicano no menos emblemático: ellos llenaron este cono sur de notas irresistibles para el baile o el simple movimiento de cuerpo apenas se escuchaban los primeros compases. Tuvieron una buena y mala noticia al mismo tiempo con su cantante; Enrique Guzmán fue y se lo sigue considerando un rockero natural, él abrió los caminos del trío recordado con una voz excepcional que daba incluso para cantar baladas (el costado melódico del rock and roll que también había desarrollado el rey Elvis). Como es fácil suponer, una grabadora estadounidense lo tentó para que dejara el trío y grabara solo.Ustedes, lectores memoriosos seguramente conocen la respuesta de Enrique Guzmán. Pese al manifiesto disgusto de los compañeros, grabó como solista y participó de películas actuando -las dos cosas en mucha cantidad- y actualmente es un mito viviente que, según algunos (entre ellos nosotros) supera en trascendencia y calidad al mismísimo fenómeno de Luis Miguel.Todo esto es una derivación del nuevo modo de vivir y sentir que fueron los cincuenta, esos años felices donde cambiaron las costumbres y el modo de vestir. Se perdió la solemnidad exagerada y se ganó espontaneidad en el trato diario.Ahora, llegando a casa. “En todas partes lo contemplan/ con admiración/ pues no hay ninguno que supere su inmenso valor/ pues para todos el primero, el auténtico vaquero/ es el vaquero Far West”.Producto de los nuevos hábitos de los años felices, empezamos a usar un pantalón “duro”. Los actuales “jean”, estilizados y elegantes, son descendientes del referido vaquero Far West, versión argentina del pantalón que en los EUA se había impuesto entonces, ganando popularidad.En Argentina, la felicidad de los cincuenta se manifestó también con mucha fuerza en variadas áreas de la música, siempre con la guía “espiritual” de las grandes grabadoras de Estados Unidos (Columbia, luego CBS y Sony, y RCA Víctor).En radio, los programas tradicionales (Los Pérez García, Glostora Tango Club) empezaron a compartir el aire nocturno desde la hora 20 con un arrasador Billy Caffaro. Era la recordada y exitosa radio El Mundo, donde fulguraban más las estrellas (Luis Sandrini con “Felipe”, Los Grandes del Buen humor -ya había fallecido Cambón-, Niní Marshall y Pepe Iglesias “el zorro”, entre otros grandes internacionales como la visita de Nat King Cole, por ejemplo). Esa emisora había acuñado una frase que ponía en algunas audiciones “el mejor programa en este momento del mundo: Maipú 555”.Los años felices en la música fueron excepcionalmente ricos en cantantes y autores y también en penetración en la gente: aún se los sigue recordando.Pero, de todo eso nos ocuparemos la semana próxima. Prometido solemnemente.