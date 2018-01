El avance de obra del nuevo hospital alcanza el 90% de la primera etapa

De riguroso saco y corbata a pesar de la calurosa mañana de ayer, el ministro de Obras Públicas de la Provincia Pedro Morini llegó a Rafaela para evaluar los avances de la construcción del futuro hospital nodal en un amplio predio ubicado en bulevar Lehmann al 2.800, cerca de la sede de la GUR y de la Escuela de barrio San José. "Ya casi se encuentra finalizada la primera etapa, que está cerca del 90% de avance. Estamos a 60 o 90 días de su finalización. Debemos realizar algunas obras de infraestructura aledañas como por ejemplo dos cuadras de pavimento que ya lo hemos hablado con el Intendente de la ciudad (Luis Castellano)", aseguró el funcionario que asumió el cargo el pasado 11 de diciembre luego de haberse desempeñado como secretario de Lechería de la Provincia desde el inicio de la gestión de Hermes Binner."Ya estamos preparando el pliego para la licitación de la próxima etapa: cerramiento, tabiquería, divisorios interiores, cortafuegos, el piso, etc. Cuando finalice la segunda etapa, ya se deja terminada para colocar el equipamiento del hospital. La continuidad está garantizada", afirmó sin disimular su entusiasmo ante la prensa y una amplia delegación de funcionarios, como el coordinador de la Región 2 Rafaela, Fernando Muriel, el secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio local, Eduardo López, y el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, a cargo provisionalmente del Departamento Ejecutivo Municipal ante las vacaciones de Castellano. También estaban los diputados provinciales, Omar Martínez y Jorge Henn, los concejales Jorge Muriel -está a cargo del cuerpo legislativo por ser su vicepresidente 1°- y Lisandro Mársico, el director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Jorge Bertram y el coordinador del área de Salud de la Región 2, Ernesto Bosco, entre otros.Morini destacó que "estas son obras de una gran magnitud ya que solo para la primera etapa se invirtieron unos 100 millones de pesos y para la segunda se requerirá un presupuesto mayor". "Son casi 18.000 m2, lo que equivale a dos hectáreas cubiertas. Estas obras representan mano de obra local: aquí llegaron a trabajar 90 personas simultáneamente, más todo lo que implica el entorno", expresó el titular de la cartera de Obras Públicas.Respecto a la finalización de la obra, el ministro resaltó: "Aspiramos a que esté terminada a final de 2019. Estamos construyendo dos hospitales más: el Iturraspe de Santa Fe y el regional de Reconquista: ambos suman 5 hectáreas cubiertas".INVERSIONESMorini remarcó el fuerte impulso de inversiones en infraestructura y obra pública en la Provincia durante la gestión de Lifschitz. "La inversión en obra pública de nuestra provincia para este año (si se suman los ministerios de Infraestructura, Obra Pública y Viviendas) equivale a 80 millones de pesos por día. Son 29 mil millones de pesos que están garantizados en el presupuesto de este año. A esto hay que sumar lo que nos debe la Nación a los santafesinos (para 2018, nuestra propuesta es de 7.500 millones de pesos) y el pedido de endeudamiento por 500 millones de dólares y los 300 millones para obras urbanas en los municipios y comunas", describió el dirigente radical que reemplazó a Julio Schneider -otro radical- hace 40 días."Debemos recordar la obra de la Nueva Guardia, los CAPS. Los 3 hospitales inaugurados el año pasado (Venado Tuerto, Ceres y el Cemafe en Santa Fe), son un hecho inédito en la historia de la salud. Son obras que vienen a garantizar derechos de los vecinos de nuestra provincia, de nuestra región y de la ciudad de Rafaela", concluyó Morini.Por su parte, el diputado Martínez resaltó durante la recorrida al futuro hospital nodal -que podría inaugurarse el 2019 o en el 2020- que "este enorme edificio que estamos viendo, forma parte de una forma de concebir la salud como derecho para todos los santafesinos. Forma parte de un plan que no se detiene: la salud como proyecto colectivo e integral. Estamos frente a la mayor inversión en obras para salud que la provincia haya conocido".En tanto, Bonino también destacó la importancia de la obra que se construye en Rafaela con fondos de la Provincia. En su muro de Facebook sostuvo: "Hoy estuvimos visitando la Obra del nuevo Hospital de Alta Complejidad que se está llevando adelante en nuestra ciudad. La verdad es que es una obra impresionante que va a generar un salto cualitativo no solo en la atención y cuidado de los rafaelinos, sino también para muchos visitantes de localidades vecinas. Esperemos se finalice lo antes posible para mejorar el servicio de salud que hay en nuestra ciudad".