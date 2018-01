Cruce entre Ambort y Menossi por la licitación para alquiler de maquinarias

El secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, ofreció ayer declaraciones ante el anuncio de un pedido de informes efectuado vía Redes Sociales y medios de comunicación por el concejal Hugo Menossi, en el que se manifiestan reparos por la licitación para alquiler de maquinarias por $23.196.344 para la ejecución de diferentes obras en la ciudad a lo largo de 2018.“A mí no me quedan dudas de la mala intención que tiene el concejal Menossi con respecto a esto, tratando de confundir a la ciudadanía", manifestó el ingeniero Ambort.Asimismo, el secretario de Obras Públicas señaló la inconveniencia de “generar preocupación, en un momento en el que no sobra el trabajo, sobre las posibilidades de las empresas y sus trabajadores, que van a poder beneficiarse con esta licitación”.Recordemos que Menossi, a través de su cuenta de Facebook, había expresado que "estamos pidiéndole al intendente Castellano que dé a conocer las horas de alquiler de maquinarias por $23.196.344 que quiere licitar públicamente. Debemos llevar tranquilidad y transparencia a los vecinos", expresó.Además, se preguntó: "¿Corresponde llevar adelante una licitación pública que contemple el alquiler de maquinarias para la realización de la Obra de Pavimento y de Cordón Cuneta con estabilizado ripio, Obras de Estabilizados, Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento, Conservación de Pavimento, Mantenimiento Calzadas de Tierras, P.A.E.R., Mantenimiento Cementerio, y Remodelación de bulevares; Conservación de Adoquinado, Obras por Administración, Mantenimiento (Servicios, Señalización Lumínica Vial), Entubados, Mantenimiento, O. Menores, Limpieza, y Perfilados, Obras Secundarias Canal Norte y Canal Sur que están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas; y las tareas de bajado de copa de árboles, previo a la extracción definitiva de ejemplares arbóreos y la ejecución de trabajos varios en el predio del Complejo Ambiental Rafaela (Relleno Sanitario) a cargo de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos?".Al respecto, el funcionario municipal aclaró que “el objeto del llamado a licitación es la contratación del alquiler de maquinarias para uso en las distintas secretarías de la Municipalidad”.Por otra parte, Ambort recordó los procedimientos formales para esta clase de pedidos, que deben hacerse a través de la Presidencia del Concejo, y la Jefatura de Gabinete, “para poder dar la respuesta que corresponde, antes de anticipar anuncios que confunden”.En tanto, el concejal también cuestionaba que en el año 2014 "se desdobló en dos licitaciones privadas, una situación que el Bloque Pro consideraba para una licitación pública por el parecido en los trabajos a desarrollar y los insumos a utilizar, para llevar a cabo obras en la plaza del barrio Virgen del Rosario y en la plaza Madre Teresa de Calcuta del barrio Monseñor Zazpe porque supuestamente eran obras distintas, ¿por qué aquí se procede de manera diametralmente opuesta?", decía en su apartado.Es por eso que Ambort cargó contra uno de los referentes del PRO y dijo: “primero corresponde estar suficientemente informado, haber leído en detalle el documento y luego efectuar el pedido de explicaciones por la vía formal, en vez de generar públicamente desconfianza y preocupación”, agregó, y sostuvo: “no es una licitación para la realización de una obra que pueda ganar una sola empresa por 23 millones de pesos; los proveedores pueden presentarse por cada uno de los ítems separadamente, de manera individual, no por todo el conjunto, no es una obra sola ni un único alquiler”, especificó. “El decreto no lo dice así”, subrayó. “Esta modalidad de contratación es la que se corresponde con la Ley Orgánica de Municipios”, acotó, y haciendo alusión a la transparencia del proceso, manifestó que “es conveniente estar informado para no desinformar”, completó.