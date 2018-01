Villagra a un segundo de Nikolaev

Solamente una jornada pudo sostener el liderazgo Federico Villagra (Iveco) en Camiones, toda vez que al cabo de la duodécima etapa del Rally Dakar 2018 el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz) recuperó lo que era suyo, pero con una ventaja que se redujo a la mínima expresión tras arribar los participantes a San Juan.

Nikolaev, que intenta repetir la victoria que logró en la edición anterior, ahora supera por ¡un segundo! al "Coyote" al cabo de más de 47 horas de carrera. La diferencia, en condiciones normales, los tendrá como postulantes excluyentes a la victoria este sábado en Córdoba.

El duelo que vienen protagonizando en los últimos días el ruso y el argentino, atrapa la atención de todos y se puede señalar, con absoluta certeza, que es tan apasionante que supera el interés que generan las definiciones en las restantes categorías.

La exigencia de la víspera le permitió sumar una nueva victoria al holandés Ton Van Genugten (Iveco), escoltado por el checo Martin Kolomy (Tatra), ambos superando a Nikolaev y Villagra.

En la etapa, se quedó con otro triunfo el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) en Autos, pero en la general siguen dominando los Peugeot, que se ubican en los dos primeros lugares con Carlos Sainz y Stephane Peterhansel.

Estos son los resultados oficiales:

Autos (Etapa): 1º Nasser Al-Attiyah (Toyota), en 5h49m57s; 2º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 2m03s; 3º Giniel De Villiers (Toyota) a 4m33s; 4º Orlando Terranova (Mini) a 5m56s; 5º Bernhard Ten Brinke (Toyota) a 7m53s; 6º Mikko Hirvonen (Mini) a 12m15s; 7º Sheikh Khalid Al Qassimi (Peugeot) a 12m33s; 8º Jakub Przygonski (Mini) a 14m51s; 9º Carlos Sainz (Peugeot) a 18m07s y 10º Cyril Despres (Peugeot) a 21m37s.

Autos (General): 1º Carlos Sainz (Peugeot), en 42h24m31s; 2º Stephane Peterhansel (Peugeot) a 44m41s; 3º Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 1h05m55s; 4º Bernhard Ten Brinke (Toyota) a 1h17m21s; 5º Giniel De Villiers (Toyota) a 1h26m31s; 6º Jakub Przygonski (Mini) a 2h51m02s; 7º Sheikh Khalid Al Qassimi (Peugeot) a 3h20m45s; 8º Martin Prokop (Ford) a 7h04m26s; 9º Peter Van Merksteijn (Mini) a 7h10m59s y 10º Sebastián Halpern (Toyota) a 9h01m05s.

Camiones (Etapa): 1º Ton Van Genugten (Iveco), en 7h02m36s; 2º Martin Kolomy (Tatra) a 4m11s; 3º Eduard Nikolaev (Kamaz) a 6m21s; 4º Federico Villagra (Iveco) a 7m29s; 5º Artur Ardavichus (Iveco) a 15m14s; 6º Gert Huzink (Renault) a 23m11s; 7º Siarhei Viazovich (Maz) a 32m16s; 8º Maurik Van Den Heuvel (Scania) a 32m16ss; 9º Airat Mardeev (Kamaz) a 32m43s y 10º Aliaksen Vishneuski (Maz) a 35m00s.

Camiones (General): 1º Eduard Nikolaev (Kamaz), en 47h14m31s; 2º Federico Villagra (Iveco) a 1s; 3º Siarhei Viazovich (Maz) a 3h26m14s; 4º Airat Mardeev (Kamaz) a 5h05m15s; 5º Ton Van Genugten (Iveco) a 5h23m40s; 6º Artur Ardavichus (Iveco) a 5h36m25s; 7º Teruhito Sugawara (Hino) a 7h20m32s; 8º Gert Huzink (Renault) a 7h28m52s; 9º Maurik Van Den Heuvel (Scania) a 8h18m41s y 10º Martin Kolomy (Tatra) a 8h55m12s.



LOS ARGENTINOS

En la clasificación general, hasta el cierre de la edición, los argentinos ocupaban estas posiciones:

Motos: 2º Kevin Benavides (Honda) a 32m00s; 19º Diego Duplessis (Honda) a 4h09m38s; 41º Alberto Ontiveros (Honda) a 11h43m10s; 53º Juan Rojo (KTM) a 17h12m11s; 58º Fernando Hernández (KTM) a 19h03m19s; 64º Mauricio Gómez (Yamaha) a 21h09m35s; 75º Sebastián Urquia (KTM) a 34h44m38s y 79º Leandro Bertona (KTM) a 43h27m21s.

Quads: 2º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 1h34m13s; 3º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 2h09m15s; 10º Giuliano Giordana (Yamaha) a 8h58m57s; 14º Daniel Mazzucco (Can Am) a 11h16m05s; 16º Daniel Domaszewski (Honda) a 15h10m17s; 18º Carlos Verza (Yamaha) a 18h02m24s; 19º Martín Sarquiz (Can Am) a 22h52m50s; 20º Pablo Novara (Can Am) a 24h02m12s; 24º Carlos Joffre (Yamaha) a 33h41m13s; 26º Alejandro Fantoni (Can Am) a 42h44m46s y 28º Marcos López (Can Am) a 49h55m00s.

Autos: 10º Sebastián Halpern (Toyota) a 9h01m05s; 11º Lucio Alvarez (Toyota) 9h29m43s; 12º Alejandro Yacopini (Toyota) a 12h06m14s; 21º Orlando Terranova (Mini) a 18h19m56s y 22º Martín Maldonado (Mercedes) a 19h25m35s.

Camiones: 2º Federico Villagra (Iveco) a 1s.