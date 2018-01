Elma Chiavassa: hace 68 años lee LA OPINION

Elma Chiavassa, la "Negra" para sus familiares y amigos, quien el lunes cumplirá 80 años y nos recuerda es viuda de Bertone, un mecánico que había venido desde Saguier con quien contrajo matrimonio y tuvieron dos hijas, familia que hoy se completa con 4 nietos y 2 bisnietos, es lectora del diario LA OPINION desde hace 68 años. "Empecé a leerlo cuando tenía 12 años y mi familia que había venido de Nueva Lehmann y se instaló en Rafaela con un negocio de bar y almacén en la esquina de Constitución y Necochea se hizo suscriptora del Diario, por la amistad que entonces tenía mi padre Bartolomé Chiavassa con Miguel Buffelli, era más o menos 1950 y hoy sigo recibiendo el Diario "."Claro que ahora -continuó doña Elma-, y a medida que fue pasando el tiempo me hice adicta a LA OPINION, es lo primero que hago a la mañana, voy a buscarlo al buzón y después desayuno, cuando por alguna razón me falta, el día no es completo. Primero leo todos los títulos, política, deportes, un repaso, y por la tarde cuando me levanto de una corta siesta, lo leo completo, de punta a punta".Recuerda esta consecuente lectora, que vive en barrio Central Córdoba, que su familia vivía en la zona rural de Nueva Lehmann donde eran tamberos, para después instalarse con un comercio en esa pequeña localidad y tras unos 5 años, venir a Rafaela y explotar el bar y almacén de Necochea y Constitución. Allí continuó su vida, llegó el matrimonio, su propia familia, siempre con la compañía de LA OPINION.Se trata sin dudas de una fidelidad para destacar, que nos alegra y alienta. No es un hecho frecuente para alguien que el lunes cumplirá 80 de edad, sostener esta relación con la publicación desde hace nada menos que 68 años.