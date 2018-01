Berzero asume en Sportivo

Javier Berzero volverá a dirigir en la Liga Rafaelina durante este año. Y lo hará en el Club de sus amores, ya que comenzará una nueva etapa en Sportivo Norte, la segunda. Allí había tenido su primera experiencia como DT en 2002 y 2003, para luego iniciar un camino por diferentes clubes locales en distintos niveles de competencia y también con un paso por Mitre de Santiago del Estero. Los dos últimos años estuvo trabajando en Sarmiento.

Desde esta noche, a las 20, comenzará la pretemporada del equipo norteño con vista a la temporada liguista. El preparador físico que lo acompañará será Diego Pacheco y el ayudante de campo Gustavo Bustos, acotando que están citados los planteles de primera división, reserva y quinta.

El "Negro" ya tiene varios refuerzos confirmados: el marcador central Darío Lozano; los volantes Joaquín Schaberger (ex Ben Hur y Peñarol); Alan Zbrun (ex 9 de Julio y Peñarol); Juan Jaime (ex Ben Hur, Quilmes y Ferro); y el delantero Gastón Pianetti (tuvo un paso por Ben Hur). Se está buscando un arquero, que podría ser Mario Aroca.