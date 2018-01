Panorama político

EL AÑO 2019 NO

ESTA TAN LEJOS

Quien crea que el año que viene está lejos, al menos para hablar de candidaturas, se equivoca bastante feo. Tal vez la gente si esté hastiada de tantas campañas que, por lo seguidas parecen interminables, pero en cambio los políticos no descansan. Es que cualquier demora puede ser dejar el espacio para que avance otro.

Para nosotros los rafaelinos, la importancia central estará dada en que el año que viene hay que elegir intendente, y además gobernador de la provincia, por supuesto sin menoscabar que también cinco concejales. Las candidaturas de estos últimos si aparecen difusas, mejor dicho, por ahora ni siquiera aparecen, pudiéndose apenas recordar que quienes concluirán entonces sus mandatos serán los peronistas Silvio Bonafede y Evangelina Garrappa, el demoprogresista del Frente Lisandro Mársico, y los macristas de Cambiemos Hugo Menossi y Carina Visintini.

En cambio otras candidaturas para los dos cargos ejecutivos mencionados, ya van teniendo nombre y apellido. En la provincia por ejemplo, el analista político rosarino Mauricio Marona ya da como un hecho la postulación del rafaelino Omar Perotti -lo confirmó él mismo, al menos su intención, como veces anteriores- por el justicialismo y la del intendente santafesino, el radical José Corral por Cambiemos, también como segura. En cambio por el Frente gobernante, se aguardaría a ver qué pasa con la reforma de la Constitución que quiere Miguel Lifschitz, pero en principio el que podría tomar la posta sería Antonio Bonfatti. Nada seguro, pero existen algunas señales bastante claras, al menos para el comentarista en cuestión.

En cuanto a la intendencia de nuestra ciudad, si bien Luis Castellano varió su postura después del revés del 22 de octubre, siempre había expresado su interés por completar un tercer período y seguramente en ese camino se encuentra, por ahora recomponiendo su tropa. Otro que ya dijo más de una vez su interés por acceder a la intendencia fue Lalo Bonino, hoy presidiendo el Concejo, y tampoco se debe olvidar al radical Leo Viotti, el más votado en octubre, y que si bien prudentemente resignó su chance de titular el Concejo, distinta será la cosa cuando aparezca la intendencia en juego. ¿Cuál será el candidato del Frente Cívico? Parece lo más complejo por develar, aunque alguien preguntó ¿Para qué lo ubicaron a Fernando Muriel en el Nodo? Una plataforma desde la que se lanzaron exitosamente en su momento Natalia Enrico, Omar Martínez y Pablo Pinotti. Para pensarlo...

ERAMOS POCOS Y

SE FUE SILVIO...

Disgustado y muy molesto por el estado en que encontró el Centro de Salud del barrio 2 de Abril, donde ni siquiera había médico a cargo a las 9 de la mañana, un lugar por el cual el concejal Silvio Bonafede venía pidiendo mejoras desde hace un par de años -se ve que sin ser escuchado-, le hizo pegar el portazo en el bloque del oficialismo en el Concejo. Ahora la escuadra de Castellano en ese lugar queda reducida a Muriel y Garrappa, si antes eran pocos, ahora son menos todavía, pues Bonafede formará un bloque unipersonal. Y según se nos dijo, no hay marcha atrás.

De todos modos, con la amplia superioridad de Cambiemos, que tiene 6 concejales sobre 10, no modifica demasiado la situación, pero como señal política hacia adentro, en cambio hace bastante ruido. Si Castellano tenía pila de problemas a resolver al regreso de sus vacaciones, ahora le suma uno más.

Recordamos que Bonafede se había incorporado al grupo proveniente de la agrupación 24 de Febrero de Tati Parra, aunque después quedó integrado al oficialismo al encabezar la lista de candidatos a concejales en 2015, cuando Castellano fue reelegido en la intendencia. De todos modos, siempre mostró una posición independiente, que ahora lo llevó a irse del bloque.

FURGON DE COLA

Si al menos una coincidencia tuvieron últimamente Omar Perotti y Agustín Rossi, es que ambos desestimaron de cuajo una posibilidad de alianza con el socialismo en la provincia. Perotti fue contundente en declaraciones a este Diario: "no existe ninguna posibilidad". Por su parte Rossi sostuvo "el peronismo no es furgón de cola de nadie", ampliando "nos están metiendo en una interna que no es la nuestra."

Es que en el socialismo hay diversas posturas. El secretario general del PS, Enrique Estévez -se publicó en este Diario- desestimó confluir en una alianza con el kirchnerismo. Sin embargo, después tanto el ex gobernador Bonfatti como otros dirigentes, entre ellos el diputado Galassi y radicales del NEO, no cerraron la puerta al peronismo. Incluso el propio gobernador Lifschitz convocó a "construir síntesis" y "no tachar a nadie" cuando aludió al futuro del Frente Progresista.

Volviendo a Rossi, jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, habló también del orden que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe, pero nada dijo sobre la gobernación del año que viene, la que parece haber dejado de lado como aspiración luego de varios intentos frustrados. En cuanto al orden, ¿a qué se habrá estado refiriendo? porque en realidad ordenamiento no se ve mucho que digamos.

¿Y SALUD?

Dentro de la renovación que hubo en el equipo de gobierno de Luis Castellano -tras el cimbronazo de octubre-, aún quedó por definir la cobertura de la subsecretaría de Salud, la misma que estaba a cargo de la médica Brenda Vimo, quien pasó a cubrir el área de desarrollo social. A decir verdad, nombres hubo que se dejaron trascender como posibilidad, uno de ellos al menos bastante firme y que se daba por hecho, pero luego al parecer hubo cierto retroceso y se produjo un compás de espera y mayor análisis.

La razón, según se habría sugerido, es que el cargo debería ser ocupado por un médico y no alguien que aunque relacionado con la medicina no posee esa condición poco menos que esencial.

Es probable que la decisión la tome Castellano a su regreso de las vacaciones, a fines del presente mes. Se recuerda, aunque ni falta hace, que por estos días el despacho del 5º piso es ocupado por el macrista Lalo Bonino, por su condición de presidente del Concejo.