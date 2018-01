Ginóbili tiene que esperar

Anoche se dieron a conocer los equipos titulares para el All Star Game de la NBA. El argentino Emanuel Ginóbili llegó al segundo puesto del voto de la gente, pero quedó 8vo entre jugadores y 7mo entre periodistas, por lo que no va de manera directa. Ahora habrá que esperar qué eligen los DT en cuanto a los suplentes. Por el momento marcha 2do entre los guardias que quedaron afuera.

A pesar de los muchos puntos que acumuló Manu Ginóbili entre los aficionados (2° con más de 1.8 millones de votos), el bahiense no entró entre los titulares. La elección de la prensa y los jugadores lo dejó afuera del 5 inicial.

La Conferencia Oeste tendrá estos titulares: Curry (capitán), Harden, Anthony Davis, Durant y Cousins. Los de la Conferencia Este serán: Irving, DeRozan, LeBron James, Antetokounmpo y Embiid.