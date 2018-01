Amistoso de pretemporada: Atlético empató 1 a 1 con Patronato en Paraná

(Especial para LA OPINION). - Atlético de Rafaela y Patronato empataron 1 a 1 en un amistoso de pretemporada jugado ayer por la tarde en Paraná, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.En dos tiempos de 35 minutos, el equipo de Lucas Bovaglio ganaba desde el comienzo mismo por el gol de Jorge Velázquez, pero el “Patrón” encontró, desde el punto penal, el empate en el complemento. Sebastián Ribas, a los 15 minutos del complemento.Fue el primer juego de preparación para la “Crema”, que comenzó con todo, poniéndose arriba en el marcador desde los 3 minutos y con el correr de los minutos, si bien prácticamente no sufrió sobresaltos en el arco defendido por Ramiro Macagno, que tuvo dos intervenciones en una misma jugada para evitar el empate, sintió la arremetida del rival y perdió algo de terreno.El partido fue parejo. Si bien no dominó, el conjunto “albiceleste” fue práctico y aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo.Tras el empate del local, Bovaglio movió el banco y mandó a Angelo Martino y Enzo Gaggi a cancha, para darle aire fresco y verticalidad al medio campo. Ambos equipos ya sintieron el desgaste físico y se repartieron la tenencia de la pelota en los minutos finales.En el conjunto entrerriano, que se prepara para la Superliga, salió en el entretiempo el arquero Sebastián Bértoli, con una molestia en su tobillo izquierdo. Este fue el segundo amistoso del equipo de Juan Pablo Pumpido.Los dirigidos por Bovaglio priorizaron el cuidado del balón tratando de sacar ventajas por las bandas y llegar al arco rival de una manera ordenada y si bien le faltó algo de profundidad fueron los primeros minutos formales de fútbol del 2018 y va en busca del mejor ritmo futbolístico de cara al reinicio del torneo de la B Nacional.Atlético de Rafaela regresó luego del encuentro a nuestra ciudad, descansará en la mañana de hoy y retornará a los trabajos por la tarde. El viernes viajará a Rosario para concentrar y esperar por el segundo cotejo amistoso de verano, el sábado a las 9 hs ante Newell’s en el predio de Bella Vista. Por su parte, Patronato, jugará el mismo sábado ante Juventud Unida de Gualeguaychú, su último cotejo de preparación.Tras el partido de los titulares, jugó el equipo alternativo de la “Crema” y también igualó 1 a 1 ante el remanente de Patronato. Los goles fueron anotados en el primer tiempo, también se jugaron 70 minutos. A los 8m, Alberto Contera puso en ventaja al elenco local y en la última jugada, ya con el tiempo cumplido, Darío Gandín igualó el tanteador.Atlético de Rafaela formó con: Matías Tagliamonte; Oscar Carniello, Franco Lazzaroni, Francisco Ortega y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi (Enzo Copetti), Facundo Soloa, Angelo Martino (Matías Valdivia); Alexis Nicolás Castro; Darío Gandín y Manuel Bustos (Maximiliano Casa).El plantel conducido por Lucas Bovaglio contó con las visitas de Horacio Rafael Pucheta y Germán “Pipo” Cáceres, ambos ex jugadores de Atlético de Rafaela, en diferentes épocas, que actualmente se encuentran en Paraná y pasaron a saludar a “viejos conocidos”.Sebastián Bértoli (36m Federico Costa); Agustín Sandona (42m Lautaro Geminiani), Lucas Sosa, Renzo Vera y Bruno Urribarri; Abel Peralta, Marcelo Guzmán, Martín Rivero y Blas Cáceres; Sebastián Ribas y Adrián Balboa. DT: Juan Pablo Pumpido.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari (60m Enzo Gaggi), Emiliano Romero y Jorge Velázquez (60m Angelo Martino); Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.3m Jorge Velázquez (AR).15m Sebastián Ribas (P), de penal.