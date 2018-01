Piden la renuncia de Triaca

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó ayer ser el empleador de Sandra Heredia, la mujer a la que insulta en un mensaje de audio, y volvió a pedir disculpas por el episodio, aunque fue denunciado penalmente en medio de la polémica que generó el caso.El funcionario nacional afirmó que se trató de un "exabrupto" de su parte, cometido "en el marco de una situación muy estresante" ocurrida hace cuatro meses en su quinta de la localidad bonaerense de Boulogne. "La quinta que se hace mención en ese audio perteneció toda la vida a mi padre, mi hermano Carlos es quien la administra, él tenía a Sandra a su cargo y la tenía formalizada", expresó Triaca a Radio Mitre, respecto a la denuncia de la mujer sobre su empleo en negro.El mensaje de voz fue difundido a través de las redes sociales este martes y en él se escucha al ministro dirigiéndose con el término de "pelotuda" a la empleada que trabaja para su familia desde 2012. "¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", le advirtió Triaca a través de un audio de WhatsApp a Heredia, que este martes denunció que fue despedida sin indemnización.El ministro relató que habitualmente los sábados se dirige con su automóvil a la quinta ubicada en Boulogne para recibir personas por cuestiones de trabajo, pero que al arribar el día que grabó el audio no encontraba la silla de ruedas con la que se desplaza. "El exabrupto fue como producto de ese enojo, de ese estrés por no tener la silla de rueda y para atender a la gente que tenía que recibir. Le pedí disculpas personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente", indicó.Y, respecto a las acusaciones de la mujer sobre su empleo en negro, Triaca dijo que su hermano "la tenía formalizada, en blanco, en la categoría que corresponde", por lo que agregó: "Todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano dentro del marco de lo que establece la ley".Triaca también aseguró que el trabajo que Heredia tenía en la delegación San Fernando del SOMU fue consensuado por el equipo de intervención que, por reunirse los fines de semana en su quinta, conocía a la mujer. "Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación. Lo hizo muy bien y lo sigue haciendo. Y cesa su contrato cuando cesa la intervención. No tiene nada que ver con una compensación a su trabajo y a ninguna otra cuestión", sostuvo el ministro.Por el caso, el sindicalista detenido Omar "Caballo Suárez presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue a Triaca, luego de que Heredia afirmara que cobraba parte de su sueldo en negro y que el funcionario la colocó como delegada tras la intervención del SOMU.La denuncia presentada por el ex titular de ese gremio, que se encuentra detenido por extorsión a empresas navieras y malversación de fondos, quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.En tanto, el otro abogado de Suárez, Carlos Broitman, agregó en declaraciones a Radio 10: "Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca. Ya hicimos una denuncia penal. Ya se está investigando porque hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos".Este miércoles, el abogado de Heredia, Walter Lasagno, aseguró que su defendida cobraba un sueldo por las actividades realizadas en la quinta de la familia Triaca y otro por las funciones desempeñadas en el SOMU. "La plata del sueldo se la dejaban arriba del escritorio. Era una cuestión de papeles que figure Carlos Triaca pero Sandra (Heredia) prestaba servicio para todos", manifestó Lasagno a Radio 10.RENUNCIAEl Frente Renovador exigió la renuncia de Triaca por el despido de la empleada "sin pagarle la correspondiente indemnización" tiene el "agravante de que la trabajadora fue insultada y maltratada por el ministro".En tanto, la legisladora del FIT, Myriam Bregman, expresó vía Twitter: "Los Triaca con sus puestos en el Estado nos salen más un millón de pesos por mes: las hermanas, la esposa, el cuñado. Eso sí: son muy ahorrativos a la hora de registrar a sus trabajadores. ChauTriaca".Por su parte, el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se preguntó: "Triaca ¿Ya renunció?" y pasó a enumerar los delitos: 1) Defraudación al Estado por no tenerla en blanco, 2) Abuso de autoridad por designarla en sindicato intervenido, 3) Administración fraudulenta por hacerle pagar al sindicato gastos privados". "¿No renunció?", reiteró.