CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Con relación a la nota publicada por vuestro Diario de fecha 04/01/2018, en donde, a una investigación realizada por un cronista de vuestro staff sobre las dietas de los concejales, se le suma el interés de un ciudadano por conocer las cifras exactas vía una intimación escrita, deseo hacerle llegar mis felicitaciones al diario LA OPINION por el serio y objetivo tratamiento realizado sobre el tema.Al leer la nota, me vino a la memoria el religioso, escritor y poeta, Don Pedro Casáldaliga, quien más allá de su sesgo político y postura religiosa, que le ocasionó un juicio doctrinal por parte de Roma durante el papado de Juan Pablo II, dejó plasmados en escritos pensamientos muy interesantes de conocer, a mi modesto entender.Entre algunos de los tantos conceptos vertidos por este obispo español, existe uno en donde hace alusión sobre los mártires que jalonan la vida, acotando que no hay uno solo que no lo haya sido por su postura de denuncia ante el poder político o religioso, catalogando mártires de represión física y otros de represión no física, Casáldaliga subraya: “Contra toda la filosofía funcionalista, nosotros creemos que nadie puede exhibir en ninguna circunstancia la bandera blanca de una pretendida neutralidad, todo acto chorrea ideología, o se sirve al sistema o se sirve al pueblo”, y continúa diciendo: “Yo me revelo contra los tres mandamientos del neocapitalismo, que son votar, callar y mirar televisión”.Con relación a la política, expresa que es un tema tabú, que se lo demoniza sin más, asustando a los espiritualistas y provocando recelos en muchos cristianos. “Trazar una carretera en papel, planear un censo, clasificar un remedio, es política. Todo técnico, todo científico es siempre un político, aun cuando se niegue a serlo: o reaccionario, o reformista o transformador”. Este clérigo español, sostiene que hay que hacer política, hay que estimular la política, hay que corregir la política, la política es la vida de la sociedad humana, rematando el párrafo con la frase: “O convivimos todos bien o no vive nadie”.Consultado sobre las características que definen a una persona santa, el mismo expresa que un santo, sobre todo cuando es una persona pública evidentemente ha de ser un santo político, que ha de arder en caridad y abrazar por donde pasa. Eso no significa que debe ser misionero exaltado o súper carismático, hay que saber conjugar la pasión con la naturalidad humana acompañando la crisis del pueblo, porque es parte del pueblo y está al servicio del pueblo. Pero lo peor que le puede suceder a la política, según este religioso es que en vez de ser una vocación se convierta en profesión.Creo que el pensamiento de este clérigo claretiano sintetiza el momento que vive nuestra sociedad. No convivimos bien, votamos, estigmatizamos la política, y nos dedicamos a mirar fútbol y a Tinelli por televisión, olvidándonos de que, desde el seno mismo de la sociedad surgen nuestros dirigentes, la mayoría de los cuales rápidamente dejan de ser políticos con vocación de servicio, para convertirse en profesionales de la política, funcionarios funcionales al sistema de turno, transformando la política en un medio de vida, como dice Casáldaliga, desconociendo que el poder que ostentan es titularidad del conjunto de la ciudadanía, quien se lo cede temporariamente a través de un voto de confianza.