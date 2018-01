Empleo cuentapropista

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La cantidad de puestos de trabajo creció 1,9% en el tercer trimestre del año pasado frente al mismo período de 2016, y el mayor incremento fue registrado por los cuentapropistas, según datos del INDEC publicados ayer.De acuerdo a cifras oficiales, fueron creados unos 391.000 puestos de trabajo en el período analizado, aunque unos 192.000 fueron puestos de trabajo no asalariados o trabajadores por cuenta propia.A su vez, fueron 199.000 los puestos creados de trabajo asalariado mientras que, de ese total, 106.000 fueron de empleo no registrado y 94.000 de trabajo asalariado "en blanco"."Los puestos de trabajo totales dan cuenta de un crecimiento de 1,9% en el tercer trimestre de 2017 respecto del mismo trimestre del año anterior, debido a un crecimiento de los puestos de trabajo asalariados de 1,3% y de los puestos de trabajo no asalariados de 4,1%", señaló el sondeo.