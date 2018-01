Operarán a Timerman

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ex canciller Héctor Timerman deberá someterse a una intervención quirúrgica en Buenos Aires a raíz del "deterioro de su condición general de salud", en el marco de la demora de su viaje a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra el cáncer en el prestigioso hospital Mount Sinaí de Nueva York. "Como abogados de Héctor Timerman informamos ​que se ha deteriorado su condición general de salud como consecuencia de la demora en su viaje, previsto para el 9 de enero de 2018​, que no pudo realizar por la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos", señaló la abogada Graciana Peñafort a través de su cuenta en la red social Twitter.Por ahora, no se precisó la clínica en la que el exfuncionario kirchnerista quedará internado y cuándo se someterá a la intervención quirúrgica.