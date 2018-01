Boca pierde por penales ante Aldosivi en la Feliz

En medio de un clima enrarecido por la denuncia contra dos futbolistas de su plantel, Boca perdió 4 a 2 por penales frente a Aldosivi tras empatar 2 a 2 en el estadio José María Minella de Mar del Plata en el encuentro que marcó el regreso de Carlos Tevez al club después de su paso por China y el debut de Ramón Ábila.Pavón y Ábila marcaron para el el equipo de Barros Schelotto, mientras que Arnaldo González y Chávez lo hicieron para los marplatenses.Sin Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra (los dos primeros, acusados por lesiones y amenazas por dos mujeres, y el tercero, testigo del hecho -ver pag 22), quienes se quedaron en Buenos Aires Guillermo Barros Schelotto se vio forzado a rearmar lo que tenía previsto de antemano.Así, aparecieron entre los once el debutante Emmanuel Mas en el lateral izquierdo, el uruguayo Naithan Nández en el centro del campo y Cristian Espinoza en el ataque, junto a Tevez y "Wanchope". Ante un rival que puja por volver a Primera ( se ubica a dos puntos de Atlético de Rafaela, líder del torneo de la B Nacional), Boca marcó su superioridad desde el arranque y acumuló situaciones para ponerse en ventaja.Se viene el primer superclásico y Gallardo apunta al "11" que jugará ante Boca, el domingo en Mar del Plata. El DT no confirmó el equipo, pero en su cabeza está poner a casi todos sus titulares ante el "Xeneize". El equipo sería con: Lux; Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Saracchi; Ponzio, E. Pérez; I. Fernández, G. Martínez; Borré y Scocco.Talleres y Belgrano igualaron 1 a 1, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Mario Alberto Kempes". Jonathan Menéndez, a los 41 minutos del complemento, inauguró el marcador a favor de la "T" tras recoger el rebote que dio el arquero "Pirata" Lucas Acosta en el penal que le adivinó a Lucas Olaza. En tanto, Erik Godoy, a los 43 del mismo período, anotó el empate definitivo para Belgrano.Estudiantes de La Plata goleó ayer por 3 a 0 a All Boys en su segundo amistoso de preparación. Nicolás Talpone y Mariano Pavone, en dos oportunidades, anotaron los goles.Banfield y Newell´s se enfrentarán hoy en el estadio de Unión de Santa Fe en un partido amistoso correspondiente al Torneo de Verano 2018 en el cual ambos elencos buscarán su primera victoria del año. El encuentro comenzará a las 22.10 (TNT Sports) en el estadio 15 de Abril en la mencionada ciudad santafecina, será controlado por el árbitro Jorge Baliño.El club de Avellaneda acordó ayer la compra definitiva del mediocampista Ricardo Centurión, según anunció el presidente de la entidad, Víctor Blanco, quien consideró que el jugador "nos va a devolver muchas alegrías tras llegar a un acuerdo con el Genoa por el 100% del pase".