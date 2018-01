Argentinos en el Dakar

Tras completarse ayer la undécima etapa del Rally Dakar 2018, los argentinos que siguen en carrera ocupan estas posiciones en la clasificación general:2º Kevin Benavides (Honda) a 32m00s; 19º Diego Duplessis (Honda) a 4h09m38s; 41º Alberto Ontiveros (Honda) a 11h43m10s; 53º Juan Rojo (KTM) a 17h12m11s; 58º Fernando Hernández (KTM) a 19h03m19s; 64º Mauricio Gómez (Yamaha) a 21h09m35s; 75º Sebastián Urquia (KTM) a 34h44m38s y 79º Leandro Bertona (KTM) a 43h27m21s.2º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 1h34m13s; 3º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 2h09m15s; 10º Giuliano Giordana (Yamaha) a 8h58m57s; 14º Daniel Mazzucco (Can Am) a 11h16m05s; 16º Daniel Domaszewski (Honda) a 15h10m17s; 18º Carlos Verza (Yamaha) a 18h02m24s; 19º Martín Sarquiz (Can Am) a 22h52m50s; 20º Pablo Novara (Can Am) a 24h02m12s; 24º Carlos Joffre (Yamaha) a 33h41m13s; 26º Alejandro Fantoni (Can Am) a 42h44m46s y 28º Marcos López (Can Am) a 49h55m00s.10º Sebastián Halpern (Toyota) a 8h41m21s; 11º Lucio Alvarez (Toyota) a 9h24m01s; 14º Alejandro Yacopini (Toyota) a 11h23m22s; 21º Martín Maldonado (Mercedes) a 17h56m18s; 23º Orlando Terranova (Mini) a 18h32m07s; 29º José Blangino (Rastrojero) a 26h16m10s y 37º Roberto Naivirt (Toyota) a 65h47m28s.1º Federico Villagra Iveco) en 40h04m27s.