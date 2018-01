Estafaron a dos jubiladas: el dinero era para el médico

Ninguna palabra alcanza para describir lo que ocurrió con dos jubiladas en la ciudad de Santa Fe, las que fueron despojadas de todos sus ahorros por un grupo de delincuentes que les tendieron una trampa.La modalidad, ya se sabe, fue un “cuento del tío”, consignó El Litoral de Santa Fe. Un recurso tan viejo como efectivo y que, pese a las advertencias que cada tanto se hacen desde distintos ámbitos, sigue sumando víctimas.El repudiable hecho ocurrió en barrio Guadalupe, donde residen dos jubiladas, madre e hija, de 89 y 71 años, respectivamente.Como suele pasar en la mayoría de estos casos, todo comenzó con una llamada al teléfono fijo de la casa.Eran cerca de las 11 cuando la mayor de las mujeres atendió. Del otro lado una voz femenina, que se identificó como una nieta, comenzó a dar una serie de instrucciones para “cambiar” el dinero que había en la casa porque se venía una movida del tipo “corralito”. El engaño ya estaba en marcha.- Vos no sos mi nieta. Esa no es su voz", atinó a decir la anciana.- Claro que soy tu nieta. No me conocés la voz porque estoy un poco afónica, estoy media resfriada”, se defendió la embaucadora.Acto seguido esta última decidió subir la apuesta. Fue cuando dijo que estaba acompañada por otro nieto -incluso invocó el nombre correcto de esa persona-. “El ahora está haciendo la cola en el banco, por eso no te puede atender. Pero para ir ganando tiempo ahora va a ir hasta tu casa el contador del banco a buscar el dinero”, lanzó la ladrona.Minutos después de esta comunicación un hombre joven, bien vestido y con “colita” en el pelo, llegó hasta el domicilio de las mujeres y se presentó como el contador del banco.Con un hablar fluido enredó a sus víctimas en un confuso monólogo y en cuestión de segundos se apoderó de todo el dinero que las mujeres habían preparado sobre una mesa.Acto seguido se alejó del inmueble con paso presuroso, alegando que debía llegar antes que cierre el banco.​“Lo que más lamentamos es que ese dinero que se llevaron (unos $45 mil además de algunos dólares) estaba destinado para afrontar los gastos de una operación quirúrgica por cuestiones de salud”, agregaron.“Ni bien tomó el dinero nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Pero actuó tan rápido que no nos dio tiempo a nada”, dijeron las víctimas a El Litoral. “Nos dijeron los nombres correctos de nuestros familiares. Sabían incluso hasta la comida que pensábamos hacer”, cerraron.