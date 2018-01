Jugadores de Boca fueron denunciados

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Las mujeres que denunciaron a los jugadores de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios señalaron ante la Justicia que los futbolistas las insultaron, golpearon y se negaron a pagarles el dinero establecido para un "show privado". Los hechos sucedieron en un departamento ubicado en la zona de Puerto Madero.Las denunciantes, identificadas como Cintia Jiménez y "Alexia", son de nacionalidad argentina y peruana, y ratificaron sus dichos ante la Justicia que en los próximos días podría citar a declarar a los jugadores involucrados.Los hechos se registraron el sábado y el domingo pasados en un departamento que una de las chicas dijo que era "de Wilmar Barrios". Además de Cardona y Barrios, contra quienes pesan los cargos más graves, estaban Frank Fabra y el arquero juvenil Roffo.En la denuncia las mujeres indicaron que "nos dicen que allí no se podía tomar agua, que sólo era alcohol", que en "reiteradas veces se realizaron compras de botellas con forma de calavera y continuaron pidiendo más shows de manera agresiva". "El señor Cardona se enoja y le dice que él quería que ellas hagan lo que él quería". Asimismo, "ven que Barrios tenía una cuchilla en la cintura". Y agregaron que, "en la situación de coqueteo Barrios me da un cachetazo con la mano abierta en la cara y patadas", puntualizó una de las denunciantes. También declararon que "Cardona no accedía a pagar los servicios y empezó a insultarlas". Finalmente no las habrían dejado retirarse.