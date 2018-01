Nuevos agentes para la GUR: una fuerte inversión del gobierno local en seguridad

Ayer se cerró la inscripción de aspirantes para agentes de la Guardia Urbana de Rafaela. El total de inscriptos fue de 1358 personas, un número que refleja una realidad atravesada por diferentes factores, entre ellos el reconocimiento de este organismo, que genera un alto interés en formar parte de él, y la gran demanda y necesidad de trabajo existente en la comunidad.Asimismo, “la fuerte inversión de dinero de los rafaelinos que implica la incorporación de estos agentes, con más sueldos, capacitación, nuevo equipamiento, etc., es un indicador de la insuficiencia del gobierno provincial, que tiene a su cargo la responsabilidad primaria en seguridad, en ocuparse de esta grave problemática”. Así lo expresó Amalia Galanti, secretaria de Auditoría y Control de Gestión, quien además hizo referencia a la transparencia del proceso de selección e incorporación de los agentes.“Cuando concluya todo el proceso de selección de aspirantes a cubrir estos 25 cargos en la GUR, nos vamos a encontrar con una base de datos de preseleccionados que tendrá una vigencia de dos años, y servirá para posibles nuevas incorporaciones en el futuro”, explicó la funcionaria. “Hay, además, una decisión política muy fuerte del gobierno local y del intendente Castellano de profundizar la inversión en seguridad, no solo con la incorporación de estos agentes, sino también con más movilidad y equipamiento”, señaló.“Esperamos que el gobierno de Santa Fe acompañe y haga lo propio con inversiones que la ciudad necesita para la seguridad y la lucha contra el delito, concretamente en las fuerzas policiales a su cargo”, remarcó.Por su parten remarcó que “la incorporación de estos agentes, como la de cualquier otro trabajador municipal, se realiza mediante un proceso de selección transparente, de convocatoria abierta a la comunidad, con reglas claras dispuestas por una Ordenanza y sus decretos reglamentarios”, subrayó Galantti.“Por otro lado, para garantizar esta transparencia, cada postulante tendrá derecho a acceder y ver concretamente, en su evaluación, cuál ha sido el puntaje que se le asignó en cada una de las etapas del proceso de selección y su lugar en orden de mérito. Ahora nos corresponde analizar las postulaciones y filtrar a quienes no cumplan algunos de los requisitos iniciales especificados en la búsqueda”, amplió la funcionaria.Cabe destacar que el día 19 de enero va a estar a disposición el primer listado de quienes pasan a la segunda etapa del proceso de selección. “Quienes se hayan postulado pueden encontrarse a través de un código personal compuesto por la inicial del nombre y los cuatro últimos números del documento; deben estar atentos y consultar la información en la página web de la Municipalidad; quienes están en esa lista avanzan en el proceso, en las fechas y los plazos que se irán informando”, detalló la secretaria. Asimismo, recalcó que la documentación requerida será solicitada posteriormente y deberá presentarse certificada y en sobre cerrado, sin excepción.La calificación final del concurso resultará de promediar el puntaje obtenido en la valorización de antecedentes, en la entrevista personal y en la prueba de oposición.En relación al criterio de selección, la funcionaria aclaró que “no hay estipulados cupos de mujeres u hombres: el criterio es el orden de mérito; se mantuvieron los porcentajes preliminares entre mujeres y hombres aspirantes a ocupar los cargos: aproximadamente 61% son mujeres, y el resto, hombres”, observó.“Fueron días muy vertiginosos, de mucha demanda: monitoreamos permanentemente el sitio y de manera constante se registraban inscripciones”, relató Galantti. “Y, aunque sabíamos que se iban a recibir muchas postulaciones, porque conocemos la situación laboral y lo que significa ingresar a la Municipalidad y trabajar en una entidad como la GUR, la verdad es que, de todos modos, nos sorprendió mucho el número final”, reconoció.