El CCIRR rechazó posible suba de la presión tributaria en la Provincia

Dirigentes de la gremial empresaria se pronunciaron, una vez más, contra un posible aumento del impuesto a los Ingresos Brutos a empresas que no califiquen como MiPymes durante una reunión con Calvo y Martínez. Además pidieron por la adhesión de la Provincia a la ley nacional 27.348, complementaria de la ley de riesgos del trabajo.

Otra vez la máxima representación de la industria, el comercio y los servicios de Rafaela y la región se manifestó en contra de un eventual incremento del impuesto a los Ingresos Brutos en la Provincia al tiempo que renovaron el pedido para que Santa Fe adhiera a la ley nacional que busca moderar la litigiosidad laboral, una de las problemáticas centrales que se traduce en aumento de costos.En este escenario, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) Andrés Ferrero, junto a Rubén Burkett (Comisión de Industrias), José Luis Frana (Comisión de Comercio y Servicios), Adolfo Hartmann (representante en la Federación Industrial de Santa Fe -FISFE-) y Raúl Arduino (referente en la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe -FECECO-), expresaron las inquietudes de la entidad ante el senador departamental, Alcides Calvo y el diputado provincial, Omar Martínez, respecto a la propuesta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de la Mesa de Análisis Tributario Provincial. El planteo surge ya que el mencionado acuerdo implica un aumento sobre los Ingresos Brutos a las empresas que no estén clasificadas como MiPymes en el marco de la resolución SEPyME Nº 340-E/2017.Desde el CCIRR expresaron a los legisladores que la presión tributaria creció muchísimo desde 2002 a la fecha en todos los niveles del estado. Y el impuesto a los ingresos brutos es el que más impacta o uno de los que más impacta por su “efecto cascada” en la suba de precios. Por eso desde la institución el pedido fue de que no aumenten la presión tributaria y se mantenga el status quo. Hay un incremento hacia todas las actividades comerciales que está por proyecto de ley, que tendrá cobertura por 2 años por a la ley Pyme pero vencida esta ley, se aplican todos los aumentos.Los dirigentes explicaron que una de las principales vías para evitar el constante incremento de aumentos sería avanzar hacia una mayor eficiencia integral de todas las estructuras estatales y garantizar un uso racional y eficiente de los ingresos públicos. Además se considera estratégico elevar al máximo los esfuerzos gubernamentales para erradicar la economía informal, de manera de incrementar la base de contribuyentes y así poder mejorar los ingresos públicos sin la necesidad recurrente de presionar sobre quienes siempre pagan.En este marco, Ferrero expresó la visión de crecimiento con desarrollo de la institución: “la forma más genuina de que todos tengamos más recursos es que la economía crezca. El estado puede aumentar sus ingresos sobre la base de mayor producción, no con la carga impositiva”AGENDA AMPLIADALos dirigentes aprovecharon el encuentro para insistir con el pedido al gobernador Miguel Lifschitz para que avance con un proyecto de ley que establezca la adhesión provincial a la ley 27.348. El objetivo es contrarrestar la industria del juicio laboral, un fenómeno que pone en jaque al sistema, amenaza la sustentabilidad de las empresas y pone en riesgo fuentes de empleo.Los argumentos esgrimidos por los dirigentes hacen foco en que la adhesión resulta altamente positiva. Un ejemplo de ello es Córdoba: en menos de tres meses, la nueva modalidad logró disminuir drásticamente la litigiosidad ya que el 97% de los casos que se sometieron a las decisiones de las juntas de profesionales médicos terminaron en acuerdos homologados. El promedio de resolución de trámites en Córdoba es de 30 días, lapso que contrasta con los cuatro años promedio que insumían los reclamos cuando se judicializaban. Es importante mencionar que ya son 10 las provincias que adhirieron a la nueva ley de Riesgos del trabajo, entre ellas las que integran la zona centro del país, quedando Santa Fe en una situación desfavorable respecto a sus vecinas.Cabe destacar que ante los máximos referentes industriales de la provincia en el marco del ágape de fin de año organizado por Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la flamante ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, expresó la intención de avanzar en un proyecto de adhesión que contemple un trabajo conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación para que haya una adecuada cobertura geográfica de las comisiones médicas jurisdiccionales (actualmente hay solo en Rosario y la idea es que haya al menos una por cada circunscripción judicial: Rafaela, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Reconquista). Vale recordar que las gestiones por la apertura de nuevas Comisiones Médicas, una de las cuales podría ser en Rafaela, data de largo tiempo: en septiembre de 2015, el entonces Superintendente de Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola, había anunciado la creación de una comisión médica en nuestra ciudad y tras el cambio de autoridades en el Gobierno Nacional, se frenó la decisión.