Bonafede se alejó del bloque del PJ

Silvio Bonafede decidió alejarse del Bloque de Concejales del PJ, que integraba junto a Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, lo que debilita aún más al oficialismo en el Concejo Municipal que desde diciembre es dominado con amplia mayoría por Cambiemos. "Está fuera del bloque" admitieron desde el entorno del ex titular del cuerpo legislativo ante una consulta de este Diario y luego de sus críticas declaraciones durante la visita al centro de salud del barrio 2 de Abril.

Bonafede ingresó al parlamento local en el 2011 en representación de la Agrupación 24 de Febrero que tiene como referente a Leonardo Tati Parra. En el 2015 fue reelecto al encabezar la lista del oficialismo con el respaldo del intendente, Luis Castellano, aunque nunca fue del riñón del espacio que gobierna la ciudad desde 1991.

El revés electoral de octubre pasado modificó la relación de fuerzas en el ámbito legislativo: Cambiemos, con Leonardo Viotti y Raúl Lalo Bonino al frente de una lista que hizo historia al cosechar el 61% de los votos (algo más de 34 mil votos), se consolidó con seis bancas dejando al PJ en una posición adversa con apenas tres escaños.

La ruptura de Bonafede se produjo después de su visita al SAMCo de barrio 2 de Abril en la que no ocultó su malestar por el estado de las instalaciones y considerar que sus reclamos para mejorar la infraestructura no fueron atendidos ni por la Provincia ni por la Municipalidad. "Me voy triste y decepcionado porque no se cumplió con lo que habían prometido", subrayó el concejal reconocido por su autonomía (en su momento no dudó en romper con el parrismo para sellar el acuerdo con Castellano al que ahora resolvió dar por finalizado).

Precisamente, al marcar su perfil autónomo, defendió su trayectoria en el sector de la salud pública. "Hace 41 años que trabajo en salud pública, así que la historia de la salud de los últimos años no me la tiene que contar nadie", sostuvo. "Fui 18 años médico del barrio Güemes, estuve prácticamente en todos los dispensarios" agregó a la vez que destacó la creación de dos nuevos centros de salud pero que le causó "cierta decepción" porque no se cumplieron los compromisos asumidos durante la anterior visita al SAMCo del barrio 2 de Abril cuando se había prometido efectuar mejoras en la infraestructura.

Bonafede llegó ayer alrededor de las 9 de la mañana a la sede y lo primero que advirtió es que no había profesionales médicos. "La doctora se fue de vacaciones, alguien debe quedar a cargo, las enfermedades no se toman vacaciones como tampoco todos los temas de la salud", remarcó tras anticipar que cursará los reclamos a distintas áreas del Municipio y de la Provincia.