La economía santafesina creció 2,8% en octubre

El Indicador Sintético de la Actividad Económica (ISAE) para la provincia de Santa Fe creció un 2,8% en octubre último respecto a igual mes de 2016 según informó ayer el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). En tanto, entre los meses de enero y octubre de 2017 presentó una variación acumulada del 1,7%, mientras que mensualmente subió un 0,5%, respecto de septiembre último.Las series del ISAE, que permiten evaluar la coyuntura económica de la provincia de Santa Fe, presentaron valores interanuales en alza en el mes de octubre de 2017, con la excepción del Consumo de gas. Cabe mencionar, particularmente, la suba anual en la Venta de autos a concesionarios con un 75%, como así también en el Consumo de gasoil (+ 6,5%).Por otra parte, también creció la recaudación real de Ingresos Brutos (+4,7%) y el Consumo de energía eléctrica de los Grandes Clientes de la Empresa Provincial de la Energía (+5,4%), las dos series con mayor peso en el índice. Además, es importante destacar la suba interanual del 1,8% en el Empleo registrado, con un guarismo positivo récord desde el 2016.El comportamiento mensual de las variables del índice fue menos alentador, retrocediendo principalmente laVenta de autos a concesionarios y en el Consumo de gas. Por otra parte, las variables restantes cayeron muylevemente, mientras que la Energía eléctrica consumida fue la única con un aumento a destacar.UNA MEJORA EN LAINDUSTRIA NACIONALPor otra parte, la producción industrial creció 2,6% en noviembre respecto del mismo mes de 2016 y acumuló así un aumento de 1,2%, señaló ayer la Unión Industrial Argentina (UIA). El sondeo arrojó, además, que la actividad del sector tuvo un avance de 0,8% respecto del octubre en la medición desestacionalizada.Al resaltar que en noviembre la producción fabril tuvo un avance de 2,6%, argumentó que "se observó un comportamiento heterogéneo entre los bloques industriales e incluso divergencias al interior de los propios sectores"."Los sectores que más crecieron respecto del mismo mes de 2016 fueron minerales no metálicos con un 25,4% y metales básicos con un 21,1%", puntualizó.Por su parte, el sector metalmecánico tuvo una mejora de 3%, así como edición e impresión, cuyo crecimiento fue de 1%."Alimentos y bebidas se mantuvo sin cambios, aunque descontando el efecto del sector de aceites se observó un incremento del 3,2% interanual", estimó.Evaluó que entre los sectores que presentaron bajas, la industria automotriz se contrajo 3,7% respecto de noviembre de 2016, sustancias y productos químicos lo hizo un 3,5% y la actividad textil bajó 4,5%."En términos acumulados, la actividad industrial creció 1,2%", destacó y analizó que en los primeros once meses "la mayor expansión acumulada se registró en el sector de minerales no metálicos con 13,2%", impulsado por la suba de la actividad de la construcción y de metales básicos, argumentó la UIA.La actividad textil registró una caída "más intensa" por un retroceso en el consumo sectorial y una mayor presión importadora.Las exportaciones industriales, sin tener en cuenta los rubros vinculados al complejo de oleaginosas, se incrementaron en noviembre 0,9% interanual, al alcanzar los USD 2.398 millones, según la UIA. Las importaciones totales alcanzaron en noviembre los USD 6.151 millones y aumentaron 30,2% respecto de igual mes del 2016, lo cual representó el incremento más alto del 2017.