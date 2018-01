Paritarias: el Gobierno quiere que subas salariales no superen el 15%

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que las negociaciones paritarias son "libres" pero reconoció la intención del Gobierno de que todos los sectores de la actividad económica cierren acuerdos en el 15%."Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15% y de entender que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente por parte del Gobierno", dijo el funcionario.Así, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de los ministros aclaró que las mejoras salariales de 2018 deberían estar acordes a la nueva meta de inflación impuesta por el Poder Ejecutivo.Peña consideró que el esfuerzo para bajar la inflación debe ser afrontado "por todos los sectores" porque al final del día las suba generalizada de precios "termina perjudicando a los sectores más vulnerables".La conferencia fue brindada por el funcionario después de una reunión de gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.En otras palabras, Peña confirmó que el Gobierno establecerá el 15% como porcentaje de referencia para todos los sectores (incluso el privado) porque ese será el aumento que le ofrecerá a los gremios del sector público. "En el marco de las paritarias libres, buscaremos poder trabajar en lo estatal para, sin perjudicar al trabajador en su salario real, lograr comprometernos entre todos a una meta del 15%", dijo el funcionario al referirse a tanto a la pauta de inflación como a la suba salarial.Ante la consulta puntual, el ministro evitó pronunciar la postura oficial sobre la cláusula "gatillo", reclamada por bancarios y docentes."LA INFLACION NUCLEOESTA A LA BAJA"La inflación núcleo está en un "claro sendero a la baja", consideró Peña, y pidió a los argentinos tener "tranquilidad" de que el país está "en el camino del desarrollo". "La inflación núcleo, que no contempla los servicio regulados, está en un claro sendero a la baja. Todavía falta mucho pero estamos muy convencidos del sendero que hemos emprendido", dijo el funcionario.Además, el jefe de Gabinete dijo que es "central lograr en este primer mandato de Gobierno de Cambiemos llegar al dígito de inflación. El corrimiento de las metas por parte del Poder Ejecutivo tiene que ver con eso". La meta de inflación para 2019, último año de mandato del presidente Macri, era del 5% pero el Poder Ejecutivo decidió elevarla al 10% y posponer el objetivo del 5% para el 2020, según se anunció el 28 de diciembre último.Tras una reunión de Gabinete ampliada junto a Macri, Peña consideró "fundamental" que para 2020 se va a eliminar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, que es "uno de los elementos centrales por los cuales se genera la inflación".En esa línea, dijo que en el Gobierno "saben" que el camino de la "normalización de las tarifas es duro y es un esfuerzo que están haciendo los argentinos", pero argumentó que eso es para construir un "sistema tarifario federal más integrado y justo".SINDICALISMOPor otra parte, Peña aseguró que el Ejecutivo no considera que sindicalistas o gremios sean "un escollo para el desarrollo" del país, pero resaltó que "todos los ciudadanos tienen la obligación de responder ante la Justicia". "No consideramos que ningún sindicalista ni ningún sindicato sea escollo para el desarrollo de la Argentina. Valoramos el trabajo de los sindicalistas, consideramos que es parte de nuestra composición institucional y social, y valoramos también las muchas cuestiones que hemos podido trabajar en conjunto", expresó Peña.Así se refirió a los casos judiciales que involucran a líderes gremiales y aclaró que "esa es una discusión distinta al de poder debatir" con el sector. "La pregunta que creo que debería hacerse es por qué antes no se avanzaba, por qué aquellas cosas que merecían ser investigadas, no se investigaban", subrayó.